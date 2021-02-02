Сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна

02.02.2021 14:00

Традиционно, 2 февраля принято будить сурка, чтобы узнать какой будет весна и когда она наступит, сообщает Телеканал новостей «24».

В этом году харьковский сурок Тимка выполз из норы и не увидел своей тени. Согласно примете – это значит, что весна придет рано.

"Это не значит, что сейчас и в этот момент, поэтому нужно будет подождать шесть недель", – заявила смотрительница сурка Надежда Токарская. Также, организатор мероприятия по поводу пробуждения грызуна-метеоролога Людмила Доля добавила, что "сурки никогда не ошибаются с прогнозом, в основном подводит погода."

В условиях эпидемии COVID-19 животному также предложили поделиться рецептами "укрепление иммунитета": перед ним установили разные предметы, среди которых были бутылка с надписью "Вакцина", чеснок, фрукты со спортивными снарядами, модель космического корабля с надписью "На Марс" и игрушка в виде "Ждуна" с надписью "Выдержка".

Тимке дали три попытки: сначала он побежал к спортивным снарядам с фруктами, а затем дважды выбрал "Выдержку".