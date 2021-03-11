В Черном море затонуло судно с украинским экипажем

11.03.2021 16:00

У берегов Румынии в Черном море потерпел крушение сухогруз с 13 членами экипажа – гражданами Украины. По крайней мере, два человека погибли, сообщает Корреспондент.net.

Указано, что корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынскую Констанцу. Судно затонуло в результате непогоды – волны в месте крушения достигали четырех метров.

Экипаж корабля Volgo Balt 179 состоял из 13 граждан Украины – 12 мужчин и женщины.

Жертвами крушения сухогруза стали капитан судна Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.

Также был обнародован список из десяти спасенных моряков. Это:

Юрий Севера;

Игорь Хлизнуца;

Александр Чернов;

Сергей Гайдай;

Денис Морозов;

Виталий Соловьев;

Николай Ремишевский;

Сергей Дементьев;

Дмитрий Николаенко;

Ангелина Соколова.

Продолжаются поиски старшего помощника капитана Рамзана Болатханова.