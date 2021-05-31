«Укрзалізниця» возобновляет международное железнодорожное сообщение

31.05.2021 16:00

Первый железнодорожный рейс из Киева в Вену (через Будапешт) с начала пандемии коронавируса отправится 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укрзалізниця».

Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно по такому графику: отправление с Центрального вокзала в Киеве в 14:07, прибытие в 08:20 на следующий день в Будапешт и в 11:21 — в Вену.

В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

Сейчас билеты на поезд можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

В УЗ назвали стоимость билета: до Вены — €82 (2 748 гривен), в Будапешт — €67,3 (2 255 гривен) без учета комиссионного сбора (50 гривен).

Международное железнодорожное сообщение в Украине приостановили в прошлом году из-за пандемии коронавируса.