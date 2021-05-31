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«Укрзалізниця» возобновляет международное железнодорожное сообщение
Первый железнодорожный рейс из Киева в Вену (через Будапешт) с начала пандемии коронавируса отправится 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укрзалізниця».
Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно по такому графику: отправление с Центрального вокзала в Киеве в 14:07, прибытие в 08:20 на следующий день в Будапешт и в 11:21 — в Вену.
В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.
Сейчас билеты на поезд можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.
В УЗ назвали стоимость билета: до Вены — €82 (2 748 гривен), в Будапешт — €67,3 (2 255 гривен) без учета комиссионного сбора (50 гривен).
Международное железнодорожное сообщение в Украине приостановили в прошлом году из-за пандемии коронавируса.
Теги: Вена, Будапешт, Укрзализниця
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