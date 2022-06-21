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Зеленский встретился с Беном Стиллером

21.06.2022 09:00
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Зеленский встретился с Беном Стиллером

Президент Владимир Зеленский встретился с известным голливудским актером, режиссером, сценаристом и продюсером Беном Стиллером, который посетил Украину как посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в понедельник, 20 июня.
Указано, что Бен Стиллер и представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг посетили Офис президента после поездки в деоккупированные населенные пункты Киевщины. Сегодня они побывали в разрушенных жилых кварталах Ирпеня, где пообщались с людьми, пережившими оккупацию.
"Одно дело – видеть эти разрушения по телевизору или в соцсетях. Другое дело – увидеть все это своими глазами. Такое впечатляет гораздо сильнее", – сказал Стиллер
"То, что вы увидели в Ирпене – безусловно, страшно. Но еще страшнее даже просто представить, что происходит в населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией на востоке", – отметил Владимир Зеленский.
Президент и посол доброй воли УВКБ ООН обсудили потребности временно перемещенных лиц в Украине, а также тех, кто находится в Польше, которую Бен Стиллер посетил накануне.
Отдельно Зеленский сделал акцент на нарушении прав принудительно депортированных в Россию украинцев, в том числе детей.



Теги: Голливуд, ООН, посол, Бен Стиллер, Зеленский
 
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