Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину

30.06.2022 10:00

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил президенту Владимиру Зеленскому передать послание российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы попытаться помочь началу мирных переговоров. Об этом сообщает Sky News.

Видодо, который сейчас находится в Украине, после этого должен поехать в Москву. Он заявил, что хочет призвать Путина согласиться на прекращение огня.

"Хотя этого очень трудно достичь, я заявил о важности мирного урегулирования. Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым скоро встречусь", – сказал индонезийский лидер.