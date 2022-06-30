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Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину

30.06.2022 10:00
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Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил президенту Владимиру Зеленскому передать послание российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы попытаться помочь началу мирных переговоров. Об этом сообщает Sky News.
Видодо, который сейчас находится в Украине, после этого должен поехать в Москву. Он заявил, что хочет призвать Путина согласиться на прекращение огня.
"Хотя этого очень трудно достичь, я заявил о важности мирного урегулирования. Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым скоро встречусь", – сказал индонезийский лидер.



Теги: президент, Киев, Путин, визит, Индонезия, Зеленский
 
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