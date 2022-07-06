Зеленский отреагировал на решение Генштаба по военнообязанным (ВИДЕО)

06.07.2022 08:00

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 июля потребовал разъяснений от Генерального штаба о порядке получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов.

"Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали по решению об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов… Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений", - сказал он.