На Харьковщине подорвали коллаборанта-гауляйтера

11.07.2022 09:00

В Харьковской области ликвидирован местный коллаборант Юнаков. Об этом в телеграме сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Он отметил: "В Великом Бурлуке подорвали коллаборанта-гауляйтера Евгения Юнакова. Информацию уточняю. (Великий Бурлук – Харьковская область. Очень важный железнодорожный узел для российской армии.)"



