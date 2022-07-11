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На Харьковщине подорвали коллаборанта-гауляйтера

11.07.2022 09:00
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На Харьковщине подорвали коллаборанта-гауляйтера

В Харьковской области ликвидирован местный коллаборант Юнаков. Об этом в телеграме сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Он отметил: "В Великом Бурлуке подорвали коллаборанта-гауляйтера Евгения Юнакова. Информацию уточняю. (Великий Бурлук – Харьковская область. Очень важный железнодорожный узел для российской армии.)"



Теги: взрыв, Харьковская область, коллаборационизм
 
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