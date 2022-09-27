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ПВО сбила над Одесской областью 3 дрона-камикадзе
27.09.2022 10:00
Российские оккупанты атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, но украинские силы ПВО сбили все вражеские беспилотники, сообщает ОК "Юг".
"По Одесской области враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все 3 дрона-агрессора уничтожены силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Теги: Одесская область, уничтожение, дрон, ПВО, камикадзе
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