Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00

10.10.2022 15:00

В Офисе Президента призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00. Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"В результате сегодняшнего обстрела рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", - говорится в сообщении.