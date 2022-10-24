- В ГУР рассказали о количестве оставшихся ракет у РФ11:00
- Зеленский заявил о восстановлении электроснабжения во всех регионах08:00
- Президента "Мотор Сичи" задержали по подозрению в госизмене13:00
- Журналисты установили имена 8000 погибших в Украине россиян10:00
- Сегодня утром враг атаковал Украину 33 крылатыми ракетами15:00
- В Кабмине обьявили о начале отопительного сезона13:00
- "Укрэнерго" ограничило электроснабжение в центральной части страны11:00
- В четырех областях ограничена подача электричества15:00
- Антоновский мост в Херсоне подвергся удару10:00
- Центр поддержки переселенцев "ЯМариуполь" открылся в Ужгороде15:00
В ГУР рассказали о количестве оставшихся ракет у РФ
Запасы ракет у россиян почти исчерпаны. Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, передает УП.
"По "Искандерам" – это примерно 13% осталось, по ракетам типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК" – это примерно 43%, по ракетам Х-101 и Х-555 тоже примерно 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет НЗ (неприкосновенный запас. – Ред.). По "Искандерам" Россия уже давно прошла НЗ, но по "Калибрам" и по Х-101, Х-555 еще пытаются как-то удерживаться в пределах своих норм", - отметил Буданов.
В то же время, по словам Буданова "террор с использованием "Шахедов" действительно может быть еще долго", так как РФ постоянно их заказывает. Отмечается, что россияне заказали около 1700 дронов всех типов, но их еще предстоит изготовить.
По состоянию на 22 октября российские оккупанты применили около 330 "Шахедов", из них 222 были сбиты.
Теги: Россия, ракеты, запас, ГУР
- В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР
- НАТО обещает миллиард долларов на противоракетную оборону в Европе
- Россия пригрозила Западу оружием судного дня. ВИДЕО
- Береза рассказал, что может спровоцировать начало Третьей мировой войны
- Полковник СБУ назвал действенный способ сдерживания российской агрессии
- США готовят ракеты среднего радиуса, чтобы "ударить" по Кремлю: Пентагон рассказал об ответных мерах на нарушение Россией договора РСМД
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Гуманитарная миссия "Пролиска" возобновляет работу на Донбассе11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ДТЭК предупредила о временных отключениях электричества на Донетчине17:00
- Между Краматорском и Славянском возобновлено ж/д сообщение09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- В освобожденном Лимане заработал первый банкомат17:00
- В Краматорске началось возобновление подачи газа населению11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске начинают отопительный сезон08:00
- В ГУР рассказали о количестве оставшихся ракет у РФ11:00
- Главы МИД Франции, Великобритании и США сделали совместное заявление после страшилок Шойгу10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский заявил о восстановлении электроснабжения во всех регионах08:00
- В Иркутске истребитель упал на частный дом (ВИДЕО)17:00
- Андрей Макаревич написал песню о современной России (ВИДЕО)15:00
- Президента "Мотор Сичи" задержали по подозрению в госизмене13:00
- Гуманитарная миссия "Пролиска" возобновляет работу на Донбассе11:00
- Журналисты установили имена 8000 погибших в Украине россиян10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- В Краматорске началось возобновление подачи газа населению
- В освобожденном Лимане заработал первый банкомат
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Антоновский мост в Херсоне подвергся удару
- Зеленский утвердил санкции СНБО против Лорак, Тодоренко, Повалий и Седоковой
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Андрей Макаревич написал песню о современной России (ВИДЕО)
- Между Краматорском и Славянском возобновлено ж/д сообщение
- ДТЭК предупредила о временных отключениях электричества на Донетчине