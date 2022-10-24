В ГУР рассказали о количестве оставшихся ракет у РФ

24.10.2022 11:00

Запасы ракет у россиян почти исчерпаны. Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, передает УП.

"По "Искандерам" – это примерно 13% осталось, по ракетам типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК" – это примерно 43%, по ракетам Х-101 и Х-555 тоже примерно 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет НЗ (неприкосновенный запас. – Ред.). По "Искандерам" Россия уже давно прошла НЗ, но по "Калибрам" и по Х-101, Х-555 еще пытаются как-то удерживаться в пределах своих норм", - отметил Буданов.

В то же время, по словам Буданова "террор с использованием "Шахедов" действительно может быть еще долго", так как РФ постоянно их заказывает. Отмечается, что россияне заказали около 1700 дронов всех типов, но их еще предстоит изготовить.

По состоянию на 22 октября российские оккупанты применили около 330 "Шахедов", из них 222 были сбиты.