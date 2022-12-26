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В ГУР оценили запасы оставшихся у РФ ракет

26.12.2022 13:00
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В ГУР оценили запасы оставшихся у РФ ракет

У России есть возможность нанести еще два-три массированных ракетных удара по Украине. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью LIGA.net, которое было опубликовано 26 декабря.
"Того количества ракет, которое осталось, если взять чисто математически, хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще. Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак России - они совершали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю. Затем - раз в десять дней. Потом - раз в две недели. Сейчас - еще дольше", - уточнил глава ГУР.
По его словам, промежуток времени между атаками РФ обусловлен исключительно одной проблемой - сокращением ракетного арсенала.
"Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их усилия - это нереально", - заверил Буданов.



Теги: Россия, ракеты, запас, ГУР
 
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