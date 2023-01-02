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На Львовщине задержали агента РФ с Донбасса
Во Львовской области задержали российского агента, который собирал разведданные для оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что им оказался житель Донецкой области, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации.
"С начала войны он собирал разведданные о местах нахождения и перемещения подразделений Сил обороны Украины на Лиманском направлении. А впоследствии предаель перебрался на Львовщину, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность. Под видом внутренне перемещенного лица он поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина продолжил сбор информации для вражеской спецслужбы", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ разоблачили мужчину на попытках скрытого сбора и передачи сведений через "связного" в рядах террористических группировок "ДНР".
В ходе оперативных мероприятий у злоумышленника обнаружен мобильный телефон с перепиской с врагом.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Теги: Донбасс, Львовская область, СБУ, агент, задержание, оккупанты
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