Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Китае хотят построить невидимый мост

16.12.2016 15:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Китае хотят построить невидимый мост

Конструкция будет построена из зеркальной нержавеющей стали и стекла.

В национальном лесном парке Чжанцзяцзе юго-восточной китайской провинции Хунань планируется построить невидимый мост, сообщило издание The Daily Mail.

Архитекторы отметили, что конструкция будет построена из зеркальной нержавеющей стали и стекла. Мост будет состоять из двух уровней: у верхнего уровня будет видимый пол, а у нижнего — полностью прозрачный.

Идея заключается в том, что структура будет отражать окружающую среду. Это позволит создать оптическую иллюзию.

На строительство моста планируется потратить около 5 миллионов долларов.

 

Источник: kp.ua.



Теги: Донбасс, Китай, мост
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх