В Китае хотят построить невидимый мост

Конструкция будет построена из зеркальной нержавеющей стали и стекла.

В национальном лесном парке Чжанцзяцзе юго-восточной китайской провинции Хунань планируется построить невидимый мост, сообщило издание The Daily Mail.

Архитекторы отметили, что конструкция будет построена из зеркальной нержавеющей стали и стекла. Мост будет состоять из двух уровней: у верхнего уровня будет видимый пол, а у нижнего — полностью прозрачный.

Идея заключается в том, что структура будет отражать окружающую среду. Это позволит создать оптическую иллюзию.

На строительство моста планируется потратить около 5 миллионов долларов.

Источник: kp.ua.