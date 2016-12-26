"Мертвым детишкам Алеппо смогут служивые спеть" – украинский поэт о катастрофе Ту-154

26.12.2016 08:57

Украинский певец и поет Анатолий Матвийчук посвятил свое новое стихотворение авиакатастрофе Ту-154 Министерства обороны России.

Стихотворение Матвийчук опубликовал на своей странице в Facebook, пишет "Обозреватель".

Анатолий написал текст в иронической манере, отмечая, что россияне поплатились за агрессию, которую их страна осуществляет против жителей других стран.

Полный текст стихотворения:

"Горе...

Конечно же, горе.

Как? Отчего? Почему?!

"Туполев" рухнул в море -

Прямо в "российском" Крыму.

Краснознаменный ансамбль,

Как они пели-плясали!Звонкий, как русская сталь.

Больше не смогут...

Жаль.

Впрочем,

Не так уж нелепа

Эта жестокая смерть -

Мертвым детишкам Алеппо

Смогут служивые спеть

Русские песни о мире,

Мужестве и добре.

Спойте,

России кумиры,

Взорванной той детворе.

Пусть ваши звонкие песни

Рвутся в небесный чертог.

Только что делать, если

Их не услышит Бог?

Песни о славе и чести,

Злобной жестокой страны...

Эти фальшивые песни

Господу не слышны!"