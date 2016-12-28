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«Дневник принцессы». Перед смертью Керри Фишер написала книгу

28.12.2016 21:01
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«Дневник принцессы». Перед смертью Керри Фишер написала книгу

Актриса Керри Фишер написала эпизоды «Розанна» и «Молодой Индиана Джонс».
Как сообщают СМИ, недавно вышла в свет новая книга, которую написала принцесса Лея». Книга называется «Дневник принцессы», в ней говорится о съемках в «Звездных войнах».
Как ранее сообщал DonPress, 27 декабря в возрасте 60 лет умерла известная американская актриса Керри Фишер, известная по роли принцессы Леи Органы в киноэпопее «Звездные войны».



Теги: Донбасс, книга, смерть, принцесса
 
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