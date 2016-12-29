Третий черный ящик самолета Ту-154, разбившегося в Черном море, разрушен

29.12.2016 08:48

При этом уточняется, что хотя пленка бортового самописца деформирована, она подлежит частичной расшифровке.

Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны России, который потерпел крушение в Черном море, разрушен. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на источники в силовых структурах.

"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал источник.

При этом он уточнил, что хотя пленка бортового самописца деформирована, она подлежит частичной расшифровке. "Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - отметил источник. Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического, - ред.) - удовлетворительное. "Их расшифровка проводится в Москве", - сообщили в силовых структурах, добавив, что она будет завершена в ближайшее время.

"Она может быть завершена в ближайшее время, возможно, завтра", - сказал собеседник агентства. По его словам, состояние обоих ящиков хорошее.

Ранее издание "Лайф", ссылаясь на собственный источник, сообщило, что авиационные эксперты изучили состояние речевого бортового самописца с Ту-154 Министерства обороны РФ и без проблем смогли расшифровать запись, хранящуюся на нем.

По словам собеседника, пленка, фиксировавшая переговоры экипажа и разговоры внутри кабины, оказалась не повреждена. "Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!" — рассказал источник.

По словам экспертов, если у самолета возникают проблемы с закрылками, он может стать неуправляемым.

Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны РФ разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека: артисты Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова, журналисты, военные и 8 членов экипажа. В России был объявлен общенациональный траур по погибшим. Причины авиакатастрофы Ту-154 пока не названы. В ФСБ РФ сказали, что основными рабочими версиями являются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.

Источник: 112.ua.