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Видео с рождественскими казусами стало хитом интернета
29.12.2016 18:55
Ролик Christmas Fails набрал почти 3 миллиона просмотров.
На YouTube-канале FailArmy был обнародован ролик Christmas Fails со смешными новогодними видео. За два дня он успел собрать почти три миллиона просмотров в Сети, передает Daily Mail.
В ролике продемонстрированы курьезные рождественские случаи, в числе которых - забавные реакции детей на подарки, дебоширство и крушение елок домашними животными, а также непредвиденные инциденты, которые произошли с людьми в рождественские праздники.
Источник: korrespondent.net.
Теги: Донбасс, Интернет, видео, Рождество
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