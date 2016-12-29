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Видео с рождественскими казусами стало хитом интернета

29.12.2016 18:55
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Видео с рождественскими казусами стало хитом интернета

Ролик Christmas Fails набрал почти 3 миллиона просмотров.

На YouTube-канале FailArmy был обнародован ролик Christmas Fails со смешными новогодними видео. За два дня он успел собрать почти три миллиона просмотров в Сети, передает Daily Mail.

В ролике продемонстрированы курьезные рождественские случаи, в числе которых - забавные реакции детей на подарки, дебоширство и крушение елок домашними животными, а также непредвиденные инциденты, которые произошли с людьми в рождественские праздники.

Источник:  korrespondent.net.



Теги: Донбасс, Интернет, видео, Рождество
 
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