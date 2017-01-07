- Россияне занервничали из-за «подруги из Киева» в окружении Трампа08:49
- Британского журналиста пытались завербовать россияне08:23
- Клинтон может занять высокий пост в США08:12
- Ответ Москве: США перебрасывают в Европу 2500 танков07:42
- Ситуация в США накаляется07:38
- Стало известно, кто расстрелял людей в аэропорту Флориды07:25
- Трамп после встречи с разведкой решил создать план пресечения кибератак на США07:12
- Что у трезвого на уме... - в Крыму пьяный мужчина пытался сжечь российский флаг и выкрикивал оскорбления в адрес РФ22:27
- Операция «Атлантическая решимость: в Европу прибыла американская военная техника для сдерживания агрессии Кремля21:04
- Сегодня президент Обама устраивает прощальную вечеринку в Белом доме21:00
Британского журналиста пытались завербовать россияне
Журналист британской газеты The Times Макс Такер опубликовал аудиозапись своего разговора с, как он утверждает, представительницей российского телеканала «Россия 24″, предложившей ему сотрудничество.
Об этом говорится на сайте soundcloud, передает Politeka.
На аудиозаписи женщина рассказывает о наличии у неназванных украинских журналистов записей разговоров президента Украины Петра Порошенко, и предлагает Такеру поучаствовать в передаче этих записей. Она предлагает Такеру приехать в Москву, чтобы снять об этом сюжет.
В разговоре Такер называет «Россию 24″ создателями пропаганды, а само предложение — пропагандистской операцией.
Как писала politeka, в БПП озвучили план гибридной войны России на 2017 год. По мнению нардепа Владимира Арьева, одним из главный пунктов гибридной войны РФ будет информационная пропаганда, направленная и на Украину, и на весь мир.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, журналист, россияне, вербовка
- Бывший пресс-секретарь Путина рассказал, чем украинцы лучше россиян
- Эмоциональное послание россиянам от Айдера Муждабаева
- Российских пришельцев почти не видно. В военной форме - местная шушера - журналист
- "Когда в стране закончатся деньги, уедем," - москвичи о кризисе (ВИДЕО)
- В Донецке раздают жилье местных жителей российским боевикам
- Российский журналист назвал выступление Путина в ООН одним словом - "лишнее"
- З Різдвом Христовим (ВІДЕО)22:47
- Савченко пообещала обнародовать важные данные о пленных укранцах на Донбассе22:42
- В Мариуполе задержали трех мужчин, ограбивших в новогоднюю ночь пенсионерку22:13
- В Краматорске задержали ранее судимого злоумышленника, ранившего ножом несовершеннолетнюю девушку21:35
- Первый матч в 2017 году ХК «Донбасс" проведет в Дружковке с "Белым Барсом"21:24
- В Донецкой области полиция задержала пьяного водителя с оружием в машине (ФОТО)21:19
- Советник президента Юрий Бирюков рассказал подробности инцидента с военными, брошенными в Мариупольском аэропорту в новогоднюю ночь20:40
- На донбасском фронте подразделения ВСУ готовы к ухудшению погодных условий20:37
- В Краматорске пройдет «Парад рождественских звезд»20:26
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские19:55
- «Газпром» розширив заявку на транзит газу Україною08:57
- Россияне занервничали из-за «подруги из Киева» в окружении Трампа08:49
- Банкнота в 1000 гривен: в Нацбанке считают оптимальным введение новой купюры 08:37
- Британского журналиста пытались завербовать россияне08:23
- Клинтон может занять высокий пост в США08:12
- "Черный список" сайтов, выманивающих банковские реквизиты07:57
- Ответ Москве: США перебрасывают в Европу 2500 танков07:42
- Ситуация в США накаляется07:38
- Стало известно, кто расстрелял людей в аэропорту Флориды07:25
- Трамп после встречи с разведкой решил создать план пресечения кибератак на США07:12
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Фарион дала совет бойцам, что делать с москалями. ВИДЕО
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе
- ТОП-5 вещей, которые украинцы больше не смогут купить за «наличку»
- Жители освобожденного Новолуганского вызывают полицию... в "ДНР"
- Почему Россия не вернет Донбасс Украине
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- Саакашвили рассказал о плане «Мишагейт» в АП
- Военный эксперт Игорь Романенко: «Путин сдаст фейковые «республики» уже в 2017 году»