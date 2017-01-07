Британского журналиста пытались завербовать россияне

07.01.2017 08:23

Журналист британской газеты The Times Макс Такер опубликовал аудиозапись своего разговора с, как он утверждает, представительницей российского телеканала «Россия 24″, предложившей ему сотрудничество.

Об этом говорится на сайте soundcloud, передает Politeka.

На аудиозаписи женщина рассказывает о наличии у неназванных украинских журналистов записей разговоров президента Украины Петра Порошенко, и предлагает Такеру поучаствовать в передаче этих записей. Она предлагает Такеру приехать в Москву, чтобы снять об этом сюжет.

В разговоре Такер называет «Россию 24″ создателями пропаганды, а само предложение — пропагандистской операцией.

Как писала politeka, в БПП озвучили план гибридной войны России на 2017 год. По мнению нардепа Владимира Арьева, одним из главный пунктов гибридной войны РФ будет информационная пропаганда, направленная и на Украину, и на весь мир.

Источник: politeka.net.