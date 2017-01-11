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Новый министр иностранных дел Канады — наполовину украинка

11.01.2017 08:36
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Новый министр иностранных дел Канады — наполовину украинка

Министерство иностранных дел Канады возглавит Христя Фриланд, которая является украинкой по матери, передает "Диалог UA".
До работы в правительстве страны Фриланд была журналисткой и общественным деятелем. Христя занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters.
Примечательно, что с марта 2014 года Фриланд находится в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию.
Ранее Фриланд занимала пост министра торговли, теперь ее преемницей станет Стефана Диона.



Теги: Донбасс, министр, Канада
 
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