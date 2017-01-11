Последние новости раздела
- Решение о безвизе для Украины с ЕС вступит в силу весной 07:22
- Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях против России21:58
- Опубликован новый трейлер мультфильма "Тачки 3" (ВИДЕО)17:48
- Журналист высмеял торговлю наградами "Новороссии" в российском интернет-магазине08:13
- В России курильщиков могут заставить работать дольше06:53
- Політолог: зараз програє Росія, а не Україна22:47
- Россию признали одной из самых опасных для прессы стран22:28
- При восхождении на вулкан в Гватемале насмерть замерзли туристы21:48
- Пес погибшего при теракте в Измире полицейского ждет его на месте гибели21:31
- Китай планирует забрать у России территории — эксперт20:40
Новый министр иностранных дел Канады — наполовину украинка
11.01.2017 08:36
Министерство иностранных дел Канады возглавит Христя Фриланд, которая является украинкой по матери, передает "Диалог UA".
До работы в правительстве страны Фриланд была журналисткой и общественным деятелем. Христя занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters.
Примечательно, что с марта 2014 года Фриланд находится в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию.
Ранее Фриланд занимала пост министра торговли, теперь ее преемницей станет Стефана Диона.
Теги: Донбасс, министр, Канада
- Боевики придумали раненую школьницу под Мариуполем06:58
- Более 40 тыс. человек получили «гражданство» «ДНР»06:45
- Жители Торецка добывают дрова в посадках, не боясь мин. Надо чем-то обогревать дома 06:30
- Жебривский обязал чиновников Донецкой ОВГА на службе общаться на украинском языке22:32
- В Молдове арестован житель Приднестровья, воевавший на стороне боевиков "ДНР"22:11
- В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 бойца, 58 умерли от болезней 22:03
- Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук21:43
- В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года21:15
- ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"21:08
- В районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки идет бой, звуки которого слышит половина населенных пунктов Донецкой области20:30
- Новый министр иностранных дел Канады — наполовину украинка08:36
- Решение о безвизе для Украины с ЕС вступит в силу весной 07:22
- Боевики придумали раненую школьницу под Мариуполем06:58
- Более 40 тыс. человек получили «гражданство» «ДНР»06:45
- Жители Торецка добывают дрова в посадках, не боясь мин. Надо чем-то обогревать дома 06:30
- Жебривский обязал чиновников Донецкой ОВГА на службе общаться на украинском языке22:32
- В Молдове арестован житель Приднестровья, воевавший на стороне боевиков "ДНР"22:11
- В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 бойца, 58 умерли от болезней 22:03
- Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях против России21:58
- Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук21:43
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине