Новый министр иностранных дел Канады — наполовину украинка

11.01.2017 08:36

Министерство иностранных дел Канады возглавит Христя Фриланд, которая является украинкой по матери, передает "Диалог UA".

До работы в правительстве страны Фриланд была журналисткой и общественным деятелем. Христя занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters.

Примечательно, что с марта 2014 года Фриланд находится в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию.

Ранее Фриланд занимала пост министра торговли, теперь ее преемницей станет Стефана Диона.