В Германии снеговик остановил поезд

12.01.2017 09:45

В Германии машинист грузового состава применил экстренное торможение. Причиной стал снеговик, слепленный неизвестными на самом железнодорожном полотне, сообщает ИА "ВладТайм".

Инцидент произошел возле города Везенберг. В темноте машинист принял снежную фигуру за человека и решил использовать экстренное торможение. Вследствие этого тормозная система грузового состава вышла из строя и на ее ремонт необходимо истратить около пяти тысяч евро. Полиция разыскивает причастных к лепке снеговика людей. Какое их ожидает наказание, пока неизвестно.