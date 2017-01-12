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В Германии снеговик остановил поезд

12.01.2017 09:45
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В Германии снеговик остановил поезд

В Германии машинист грузового состава применил экстренное торможение. Причиной стал снеговик, слепленный неизвестными на самом железнодорожном полотне, сообщает ИА "ВладТайм".
Инцидент произошел возле города Везенберг. В темноте машинист принял снежную фигуру за человека и решил использовать экстренное торможение. Вследствие этого тормозная система грузового состава вышла из строя и на ее ремонт необходимо истратить около пяти тысяч евро. Полиция разыскивает причастных к лепке снеговика людей. Какое их ожидает наказание, пока неизвестно.



Теги: Германия, поезд, снеговик
 
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