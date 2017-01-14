Примадонну на свалку - телезрители попросили руководство российского Первого канала убрать из эфира Пугачеву

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Новогодние праздники прошли, и не у всех остались одни лишь приятные воспоминания о них. На популярном интернет-сайте, где каждый пользователь может создать петицию, появилось открытое письмо, адресованное Константину Эрнсту.
Автор петиции раскритиковал эфир Первого канала, в котором 31 декабря за одним столом собрались Алла Пугачева, Максим Галкин и другие звезды, и попросил провести срочную работу над ошибками и улучшить качество новогоднего эфира в следующем году:
"Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!" – написал возмущенный телезритель.
На петицию отреагировали почти 111 тысяч пользователей, что заставило Аллу Пугачеву оставить комментарий на эту тему в Instagram:
"Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье", – написала певица и поделилась фотографией со съемок новогоднего выпуска программы "МаксимМаксим", сообщает сайт spletnik.ru.
Фото: www.spletnik.ru/
Теги: Россия, Донбасс, телевидение, Алла Пугачева, Константин Эрнст, петиция
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