В Польше избили украинских студентов за то, что они назвали Львов украинским городом

25.01.2017 08:30

Обвинения в избиении на национальной почве предъявлено пятерым жителям польского Ряшева, которые избили троих студентов из Украины. Об этом сообщает "Польське радіо".

Согласно сообщению, инцидент произошел в минувшую субботу ночью, около 3.00, возле студенческого клуба «Pod Palmą» на ул. Циха.

Пятеро парней в возрасте от 18 до 20 лет стали приставать к троим украинским студентам. Они стали спрашивали украинцев, Львов - польский или украинский? Когда студенты ответили, что украинский, их избили. О происшествии в полицию сообщила сотрудница общежития.

Правоохранители просмотрели записи видеонаблюдения и оказалось, что камеры зафиксировали преступление. Вскоре патруль комиссариата остановил пятерых молодых мужчин для проверки документов. Их задержали для выяснения обстоятельств происшествия.

Все подозреваемые в избиении украинских студентов являются местными жителями. После допроса районная прокуратура Ряшева предъявила им обвинения в избиении на национальной почве. Мужчины признали свою вину. За совершенное преступление им грозит до 5 лет лишения свободы. По решению прокурора, мужчины находятся под полицейским надзором, - говорится в сообщении.