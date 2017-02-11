Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Еще около 200 китов выбросились на берег в Новой Зеландии

11.02.2017 11:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Еще около 200 китов выбросились на берег в Новой Зеландии

В районе мыса Фэруэлл на севере Южного острова в Новой Зеланди.Об этом сообщает местное радио, передает "Эхо Москвы".

Предположительно, стаю китообразных могла напугать акула. На берегу работают несколько сот волонтеров.

Кроме того, около 100 добровольцев организовали живую цепь, чтобы остановить тех особей, которые пытаются приблизиться к суше.

В ночь на пятницу на побережье залива Голден, который находится в 11 километрах от мыса Фэруэлл, выбросились порядка 400 гринд. Как сообщалось, большинство из них были уже мертвы.


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, Новая Зеландия, кит, берег
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх