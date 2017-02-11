Последние новости раздела
- Посол Украины и сенатор США обсудили вопросы помощи нашей стране против агрессии Кремля10:47
- Евросоюз и США сохранят санкции против России до выполнения "Минска"09:52
- Мало своих "героев" - в российском Хабаровске появился памятник боевику Гиви (ФОТО)09:45
- "Нет никаких выборов, нет никакого Порошенко" - Жириновский озвучил имперские амбиции РФ в отношении Украины09:38
- Те, кто "защищал" "русский мир" на Донбассе опасны для России - журналист09:19
- В связи с украинскими учениями на границе с Крымом, РФ приведет в боевую готовность ПВО08:37
- Американский спутник-разведчик совершил пролет над Донбассом22:37
- Американские военные сделали фото в 100 метрах от российской границы21:30
- Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)20:19
- Главный дипломат Литвы побывал в прифронтовой Авдеевке15:54
Еще около 200 китов выбросились на берег в Новой Зеландии
11.02.2017 11:22
В районе мыса Фэруэлл на севере Южного острова в Новой Зеланди.Об этом сообщает местное радио, передает "Эхо Москвы".
Предположительно, стаю китообразных могла напугать акула. На берегу работают несколько сот волонтеров.
Кроме того, около 100 добровольцев организовали живую цепь, чтобы остановить тех особей, которые пытаются приблизиться к суше.
В ночь на пятницу на побережье залива Голден, который находится в 11 километрах от мыса Фэруэлл, выбросились порядка 400 гринд. Как сообщалось, большинство из них были уже мертвы.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, Новая Зеландия, кит, берег
Читайте также:
- Кресло мэра Часов Яра пустует
- Результаты выборов - 2012 в Донбассе. "Регионалы" победили, а избиратели устали
- Луганчанин подал в суд на Партию регионов, которая забрала детей из школы для митинга
- В Донбассе собирают носки и варенье для сотрудников "Беркута"
- В тренде: Виктор Янукович решил выйти из Партии регионов
- В Горловке флаги Партии регионов используют для уборки мусора
- На оккупированный Донбасс проследовали автомобили Красного Креста с гуманитарной помощью11:09
- Аэроразведка обнаружила в оккупированном Донецке скопления техники боевиков (ВИДЕО)10:07
- Сегодня ночью жестокому обстрелу подверглась Красногоровка, разрушены жилые дома (ФОТО)09:59
- Мало своих "героев" - в российском Хабаровске появился памятник боевику Гиви (ФОТО)09:45
- "Нет никаких выборов, нет никакого Порошенко" - Жириновский озвучил имперские амбиции РФ в отношении Украины09:38
- Те, кто "защищал" "русский мир" на Донбассе опасны для России - журналист09:19
- "Власти ДНР" намерены вводить временные администрации на предприятия зарегистрированные в Украине09:08
- Блокпосты на линии разграничения: на КПВВ "Марьинка" и "Майорск" скопилось много автомобилей, в "Новотроицком" и "Гнутово" - свободно08:44
- "Власти ДНР" решили оказать помощь переселенцам08:28
- Захарченко и Плотницкий тоже попадут под зачистку - политолог дал свой прогноз (ВИДЕО)08:17
- На оккупированный Донбасс проследовали автомобили Красного Креста с гуманитарной помощью11:09
- Зорян и Шкиряк - в сети продолжают бурно обсуждать ляп российской пропаганды (ВИДЕО)10:58
- Посол Украины и сенатор США обсудили вопросы помощи нашей стране против агрессии Кремля10:47
- Найдено видео, где Владимир Соловьев выступает против аннексии Крыма Россией (ВИДЕО)10:30
- В Украине может быть введен дополнительный пенсионный налог10:21
- Аэроразведка обнаружила в оккупированном Донецке скопления техники боевиков (ВИДЕО)10:07
- Сегодня ночью жестокому обстрелу подверглась Красногоровка, разрушены жилые дома (ФОТО)09:59
- Евросоюз и США сохранят санкции против России до выполнения "Минска"09:52
- Мало своих "героев" - в российском Хабаровске появился памятник боевику Гиви (ФОТО)09:45
- "Нет никаких выборов, нет никакого Порошенко" - Жириновский озвучил имперские амбиции РФ в отношении Украины09:38
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков
- "Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)