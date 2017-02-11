Еще около 200 китов выбросились на берег в Новой Зеландии

11.02.2017 11:22

В районе мыса Фэруэлл на севере Южного острова в Новой Зеланди.Об этом сообщает местное радио, передает "Эхо Москвы".

Предположительно, стаю китообразных могла напугать акула. На берегу работают несколько сот волонтеров.

Кроме того, около 100 добровольцев организовали живую цепь, чтобы остановить тех особей, которые пытаются приблизиться к суше.

В ночь на пятницу на побережье залива Голден, который находится в 11 километрах от мыса Фэруэлл, выбросились порядка 400 гринд. Как сообщалось, большинство из них были уже мертвы.