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В Москве заговорили об «оранжевом вирусе» Киева
В Москве снова заговорили об «оранжевом вирусе» Киева
Сегодня статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва рассчитывает, что Киев, в конце концов, переболеет «оранжевым вирусом», цитирует ТАСС.
Карасин отметил, что Россия открыта к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками. «В России исходят из того, что Киев, в конце концов, переболеет «оранжевым вирусом» и русофобская истерия уступит место здоровому прагматизму и настрою на налаживание конструктивного взаимодействия», — подчеркнул он.
Кроме того, он также добавил, что в России «верят, что Украина превратится в итоге в процветающее, предсказуемое и стабильное государство, живущее в мире и согласии со своими соседями».
По его словам, в Кремле готовы к восстановлению «тесных взаимовыгодных связей с братским народом».
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, Москва
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