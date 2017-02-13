В Москве заговорили об «оранжевом вирусе» Киева

13.02.2017 18:28

В Москве снова заговорили об «оранжевом вирусе» Киева

Сегодня статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва рассчитывает, что Киев, в конце концов, переболеет «оранжевым вирусом», цитирует ТАСС.

Карасин отметил, что Россия открыта к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками. «В России исходят из того, что Киев, в конце концов, переболеет «оранжевым вирусом» и русофобская истерия уступит место здоровому прагматизму и настрою на налаживание конструктивного взаимодействия», — подчеркнул он.

Кроме того, он также добавил, что в России «верят, что Украина превратится в итоге в процветающее, предсказуемое и стабильное государство, живущее в мире и согласии со своими соседями».

По его словам, в Кремле готовы к восстановлению «тесных взаимовыгодных связей с братским народом».

Источник: politeka.net