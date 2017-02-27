Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Зачистка мемориала Немцова: появились подробности

27.02.2017 09:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зачистка мемориала Немцова: появились подробности

В ночь на понедельник, 27 февраля, мемориал российского оппозиционера Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве зачистили

Как передает Politeka, об этом на странице в Twitter сообщила исполнительный директор движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.

«Мемориал на мосту Немцова зачищен. Дежурные задержаны. Осталось несколько ведер с цветами», — сказано в сообщении.

Позже она сообщила, что дежурных отпустили из полиции.

Также Митюшкина добавила, что мемориал восстанавливается.

Как сообщала Politeka, в воскресенье, 26 февраля, в России прошли мероприятия, посвященные памяти оппозиционера Бориса Немцова. Мероприятие началось с задержания мужчины, который якобы держал в руках транспарант с критикой российского президента Владимира Путина. Также стало известно, что перед началом акции неизвестный мужчина плеснул в лицо оппозиционного российского политика Михаила Касьянова зеленкой. Некоторые полицейские не хотели пропускать людей на шествие из-за украинских флагов.



Теги: политика, Россия, Донбасс, Москва
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх