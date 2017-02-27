Зачистка мемориала Немцова: появились подробности

27.02.2017 09:50

В ночь на понедельник, 27 февраля, мемориал российского оппозиционера Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве зачистили

Как передает Politeka, об этом на странице в Twitter сообщила исполнительный директор движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.

«Мемориал на мосту Немцова зачищен. Дежурные задержаны. Осталось несколько ведер с цветами», — сказано в сообщении.

Позже она сообщила, что дежурных отпустили из полиции.

Также Митюшкина добавила, что мемориал восстанавливается.

Как сообщала Politeka, в воскресенье, 26 февраля, в России прошли мероприятия, посвященные памяти оппозиционера Бориса Немцова. Мероприятие началось с задержания мужчины, который якобы держал в руках транспарант с критикой российского президента Владимира Путина. Также стало известно, что перед началом акции неизвестный мужчина плеснул в лицо оппозиционного российского политика Михаила Касьянова зеленкой. Некоторые полицейские не хотели пропускать людей на шествие из-за украинских флагов.