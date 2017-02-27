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Зачистка мемориала Немцова: появились подробности
В ночь на понедельник, 27 февраля, мемориал российского оппозиционера Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве зачистили
Как передает Politeka, об этом на странице в Twitter сообщила исполнительный директор движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.
«Мемориал на мосту Немцова зачищен. Дежурные задержаны. Осталось несколько ведер с цветами», — сказано в сообщении.
Позже она сообщила, что дежурных отпустили из полиции.
Также Митюшкина добавила, что мемориал восстанавливается.
Как сообщала Politeka, в воскресенье, 26 февраля, в России прошли мероприятия, посвященные памяти оппозиционера Бориса Немцова. Мероприятие началось с задержания мужчины, который якобы держал в руках транспарант с критикой российского президента Владимира Путина. Также стало известно, что перед началом акции неизвестный мужчина плеснул в лицо оппозиционного российского политика Михаила Касьянова зеленкой. Некоторые полицейские не хотели пропускать людей на шествие из-за украинских флагов.
Теги: политика, Россия, Донбасс, Москва
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