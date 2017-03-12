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На Гаити автобус въехал в толпу людей, 34 человека погибли

12.03.2017 20:30
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На Гаити автобус въехал в толпу людей, 34 человека погибли

На Гаити автобус въехал в толпу людей, не менее 34 человек погибли, еще 15 ранены, передает AFP со ссылкой на представителей гражданской защиты.

Согласно сообщению, инцидент произошел в городе Гонаив на севере страны.

При этом добавляется, что 33 человека из числа погибших скончались на месте.

Источник 112.ua



Теги: Донбасс, Гаити, автобус, жертвы, ДТП
 
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