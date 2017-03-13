В Ізраїлі назріває конфлікт з Великобританією

13.03.2017 16:25

Тель-Авів відмовив у в’їзді британському активісту, який виступає за бойкот Ізраїлю

Влада Ізраїлю не впустили в країну відомого британського громадського активіста Х’ю Ланіннга, передає Politekа, з посиланням наAFP.

Ланінг є одним з співзасновників кампанії по Солідарності Палестини, яка проповідує бойкот ізраїльських товарів.

Ізраїльські чиновники не впустили британця, який приземлився в аеропорту Бен-Гуріона вчора ввечері і в понеділок вранці відправили його назад в Лондон.

Х’ю Ланінг також підозрюється владою Ізраїлю в тому, що він має тісні зв’язки з угрупованням «Хамас», яка визнана терористичною організацією.

Як повідомляє видання, парламент Ізраїлю прийняв минулого тижня закон, який забороняє в’їзд в країну іноземців, які підтримують бойкот проти Ізраїлю.

Як писала Politeka, раніше ізраїльський дипломат Шаї Масот в одному з лондонських ресторанів обіцяв, що прибере з політичної арени депутатів британського парламенту і заступника міністра закордонних справ Алана Дункана. Розмова ізраїльтянина і помічниці міністра без портфеля Марії Стріззоло був записаний на приховану камеру.

Алан Дункан, найімовірніше, був обраний мішенню дипломата з тієї причини, що критикував політику єврейських поселень на території Палестини, а в одній зі своїх заяв порівняв окупацію Хеврона з апартеїдом.