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В Ізраїлі назріває конфлікт з Великобританією
Тель-Авів відмовив у в’їзді британському активісту, який виступає за бойкот Ізраїлю
Влада Ізраїлю не впустили в країну відомого британського громадського активіста Х’ю Ланіннга, передає Politekа, з посиланням наAFP.
Ланінг є одним з співзасновників кампанії по Солідарності Палестини, яка проповідує бойкот ізраїльських товарів.
Ізраїльські чиновники не впустили британця, який приземлився в аеропорту Бен-Гуріона вчора ввечері і в понеділок вранці відправили його назад в Лондон.
Х’ю Ланінг також підозрюється владою Ізраїлю в тому, що він має тісні зв’язки з угрупованням «Хамас», яка визнана терористичною організацією.
Як повідомляє видання, парламент Ізраїлю прийняв минулого тижня закон, який забороняє в’їзд в країну іноземців, які підтримують бойкот проти Ізраїлю.
Як писала Politeka, раніше ізраїльський дипломат Шаї Масот в одному з лондонських ресторанів обіцяв, що прибере з політичної арени депутатів британського парламенту і заступника міністра закордонних справ Алана Дункана. Розмова ізраїльтянина і помічниці міністра без портфеля Марії Стріззоло був записаний на приховану камеру.
Алан Дункан, найімовірніше, був обраний мішенню дипломата з тієї причини, що критикував політику єврейських поселень на території Палестини, а в одній зі своїх заяв порівняв окупацію Хеврона з апартеїдом.
Теги: Донбасс, Великобритания, Израиль, конфликт
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