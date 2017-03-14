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Сделано в Китае: как разбился аттракцион с людьми – видео

14.03.2017 07:30
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Сделано в Китае: как разбился аттракцион с людьми – видео

В одном из городов Китайской Народной Республики произошел инцидент на праздничной ярмарке

Один из аттракционов рухнул во время работы, т.е. когда на нем было много людей, передает Politeka.

По данным СМИ, высота карусели составляет порядка пяти метров и именно с такой высоты упали посетители ярмарка. Причем, судя по кадрам видео, это произошло довольно неожиданно и быстро.

В описании к видеоролику на канале YouTube, WildVideoLab, есть предположение, что «причиной инцидента стала неисправность в пневматике аттракциона».

В результате происшествия пострадали девять человек, среди которых оказался ребенок 9 лет. Все они получили серьезные травмы.

Китайские правоохранительные органы в связи с инцидентом начали расследование.



Теги: Донбасс, Китай, аттракцион
 
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