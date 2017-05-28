- Макрон в обличчя Путіну висловився про його маріонеток22:30
- Эмма Уотсон решила сама сделать предложение бойфренду21:35
- Джулия Робертс оказалась в смертельной опасности. ВИДЕО21:20
- В магазинах продают искусственное мясо20:55
- Эксперт объяснил, что требует МВФ в обмен на транш20:32
- На турецкий берег вынесло боеприпасы с потопленного скотовозом российского корабля «Лиман».20:05
- Ураган в Москві: кількість жертв різко збільшилася19:38
- Трамп меняет курс по Украине. Новый план США19:00
- Эксперт: Если Макрон начнет решать кризис на Донбассе – он политик мирового уровня18:40
- Кремль готовит новые пакости: где еще проявится «русский мир»?18:17
Ученые ЕКА разработали технологию изготовления строительных материалов из реголита при помощи солнечного света
Одной из трудностей, с которыми придется столкнуться людям, впервые ступившим на поверхность другой планеты, станет поиск подходящих материалов, при помощи которых можно будет построить помещения космической базы и элементы сопутствующей инфраструктуры. Возможности современных космических кораблей не позволяют даже рассчитывать на то, что экспедиции можно будет взять с собой достаточное количество даже сухих строительных смесей и идеальным вариантом в данном случае является использование местных материалов в максимально возможной степени. И в последнее время ученые ведут разработки технологий, которые позволят использовать местные ресурсы, уже был разработан полимер биологического происхождения, который при смешивании с лунной пылью, к примеру, превращается в достаточно прочный строительный конструкционный материал.
В одной из своих недавних работ исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли способ изготовления кирпичей из марсианского грунта без необходимости проведения их высокотемпературной обработки. А ученые из Европейского космического агентства (ЕКА), которые занимались в течение нескольких лет проблемами строительства на Луне, разработали технологию производства кирпичей, для которой требуется лишь лунная пыль и концентрированный солнечный свет.
Для проверки работоспособности изобретенной технологии исследователи использовали аналог лунной пыли, состав, состоящий из смеси вулканических пород. Для спекания пыли в кирпич использовалась солнечная печь с 147 параболическими зеркалами. Сфокусированный солнечный свет нагрел образцы спрессованной лунной пыли до столь высокой температуры, что частички сплавлялись друг с другом и образовали твердое тело.
"Конечно, сфокусированный солнечный свет не способен разогреть все тело "кирпича" до температуры сплавления сразу. Мы использовали специальный трехмерный принтер, который наносил слои, толщиной 0.1 миллиметра, и энергии солнечного света уже стало хватать для нагрева слоя до температуры в 1000 градусов Цельсия, достаточной для сплавления частичек пыли в единое целое" - рассказывает Адвенит Макая (Advenit Makaya), - "Используя такой подход мы можем делать один кирпич, размером 20 х 10 х 3 сантиметра, за пять часов".
Получившиеся путем спекания пыли кирпичи обладают, конечно, меньшей твердостью, нежели традиционные строительные кирпичи. По твердости их можно сравнить с застывшим гипсом, но с учетом всего вышесказанного данный метод является самым жизнеспособным на сегодняшний день методом изготовления строительных материалов. Однако, ученым еще предстоит выяснить, как процесс спекания пыли будет протекать в условиях космоса. "Демонстрация работоспособности нашего метода производилась в нормальных земных условиях. Сейчас мы начинаем следующий проект под названием RegoLight, целью которого станет исследование особенностей такого процесса в условиях космоса и условиях, присутствующих на поверхности Луны" - рассказывает Адвенит Макая.
И в заключение следует отметить, что данная технология может оказаться очень полезной не только в космосе, но и на Земле. Ведь достаточно часто бывают ситуации, когда доставка строительных материалов в отдаленные места является делом дорогим или невозможным в силу различных причин. И освоить новые территории, построив там первое временное жилье, позволят подобные технологии производства строительных материалов из местных ресурсов.
Источник: dailytechinfo.org
Теги: Донбасс, Калифорния, ученые, материал
- При штурме Донецкой облгосадминистрации пострадали милиционер, дверь и... куртка (ФОТО)
- Жителей Донецкой области спасает море
- Ноу-хау дончан: на экспорт - металлургическое оборудование
- Загадки природы, которые живут в нас: cила веры и подвох чистоты
- Ученые требуют денег
- Дубы исчезают, а пеликаны размножаются
- Войну на Донбасс привела милиция ВИДЕО06:36
- «ДОРОГУ ЖИЗНИ» НАЧАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НА ДОНБАССЕ21:55
- Скільки переселенців встали на облік20:21
- Мариуполь возглавил список заминированных городов Донбасса18:50
- СОЗДАНИЕ СВЯТОГОРСКОЙ ГРОМАДЫ ПОД УГРОЗОЙ18:10
- Дружину відомого сепаратиста депортують до України18:05
- ОБСЕ ПЕРЕСТАНЕТ ЛЕТАТЬ НАД ДОНБАССОМ17:35
- ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПОСЛЕДНИХ14:50
- В три раза меньше украинских: в «ДНР» озвучили размеры зарплат14:00
- Между Песками и Лозовым оккупанты оборудуют новые позиции для артиллерии, - ИС13:10
- Войну на Донбасс привела милиция ВИДЕО06:36
- 7 «несчастливых» растений, которые нельзя держать дома22:43
- Макрон в обличчя Путіну висловився про його маріонеток22:30
- Коли потрібно негайно до лікаря?22:20
- Знаки Зодиака, которые никогда не возвращаются22:05
- «ДОРОГУ ЖИЗНИ» НАЧАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НА ДОНБАССЕ21:55
- Потемкинские шарики для Порошенко21:48
- Эмма Уотсон решила сама сделать предложение бойфренду21:35
- Джулия Робертс оказалась в смертельной опасности. ВИДЕО21:20
- Концерту не буде: скандальний співак скасував свій виступ в Україні21:10
- 7 «несчастливых» растений, которые нельзя держать дома22:43
- Коли потрібно негайно до лікаря?22:20
- Знаки Зодиака, которые никогда не возвращаются22:05
- ТОП 3 маски з полуниці для обличчя09:48
- 7 привычных продуктов, которые могут нас убить09:15
- Сколько лет живут разные знаки Зодиака08:53
- Диетологи: салат из огурцов и помидоров вреден для здоровья!07:55
- Поселок Варница или курьезы приднестровского сепаратизма09:30
- Психолог посоветовал, как снизить стресс в повседневной жизни 07:30
- Назван самый полезный фрукт для здоровья сердца21:30
- По оккупированному Донецку разъезжают грузовики с бурятами: соцсети указали на любопытную деталь
- Захарченко заявил, что его могут убить: на концерте Кобзона в Донецке главарь "ДНР" сделал откровенное признание
- Пенсионеры-переселенцы остаются привязанными к месту регистрации как ВПЛ, – юрист
- Вот о чем договорились Путин и Порошенко: Украину ведут к...
- Оккупация углубляется: названа самая большая ошибка Украины по Донбассу
- В три раза меньше украинских: в «ДНР» озвучили размеры зарплат
- В Седово боевики распугали курортников и оставили жителей без заработка
- Главарь "ДНР" проговорился о плане по захвату новых территорий Украины
- США хотят переговоров с шефом боевиков «ЛДНР» - Washington Post
- Количество учащихся в школах «ДНР» "зашкаливает"