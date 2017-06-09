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Арабское противостояние: как Анкара поддержала Катар
Эксперт-международник Юрий Райхель рассказал, как противостояние Катара и группы арабских стран вовлекло в конфликт Турцию
По словам Райхеля, из-за разногласия между арабскими странами очень забеспокоились в турецкой столице.
«О тесных связях Турции и Катара известно давно. Президент Эрдоган даже говорил о стратегическом партнерстве, а в 2014 году страны договорились о разворачивании в Катаре турецкой военной базы», — отметил он.
Турция после торгово-экономического бойкота Катара заявила о готовности отправить ей продовольственную помощь, а на днях турецкий парламент утвердил закон о военном контингенте в Катаре.
Эксперт отметил, что Анкару и Доху связывает их общая позиция по сирийскому конфликту, а именно то, что многие оппозиционные организации и их боевые отряды получают финансовую и материальную помощь из Катара через Турцию.
«Более того, в Сирии Доха ведет свою собственную линию, практически полностью противоречащую политике Саудовской Аравии. У Дохи и Эр-Риада разные устремления в этой стране. Здесь Катар явно склоняется в сторону Турции, в том числе и в поддержке тех боевиков, которых саудиты считают террористами», — отметил эксперт.
Напомним, ранее Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром
Ранее сообщалось, что из-за разрыва дипломатических отношений с Саудовской Аравией и рядом стран Персидского залива Катар находится под угрозой продовольственного кризиса
В частности, жители столицы Дохи уже стремглав направились в магазины за продуктами питания, невзирая на призывы властей Катара не поддаваться панике.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Катар, Турция, Анкара, конфликт
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