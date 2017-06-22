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В Париже напали на главу делегации "Рособоронэкспорта"

22.06.2017 11:00
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В Париже напали на главу делегации "Рособоронэкспорта"

В Париже неизвестные напали на Сергея Корнева, возглавляющего делегацию "Рособоронэкспорта" на авиасалоне в Ле-Бурже, сообщает СТРАНА.ua.
Предположительно, россиянина хотели ограбить, когда он ехал с выставки.
"На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы", - рассказала официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Мария Воробьева.
Сообщается, что глава российской делегации получил незначительные синяки и ссадины в результате инцидента. Французская полиция начала расследование.



Теги: Россия, нападение, Ле Бурже, делегация
 
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