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Трамп позарился на главное богатство Путина
США намерены значительно нарастить экспорт нефти и газа
Президент США намерен объявить «неделю энергетики» и заявить об увеличении экспорта нефти и газа с целью достичь «господства» в этой сфере. Об сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.
По данным источника, Трамп хочет заявить, что США готовы стать нетто-экспортером нефти, газа, угля и других видов энергоресурсов. На будущей неделе американский лидер должен выступить в министерстве энергетики с речью, посвященной экспорту углеводородов.
Стремление Трампа к «господству» США в энергетике автор обзора называет «шагом вперед», так как долгие годы политики и представители отрасли говорили лишь о достижении «энергетической независимости» страны от иностранных поставщиков нефти и газа. Шаги Белого дома могут еще более осложнить обстановку на рынке углеводородов, который уже и так страдает от перенасыщения и низких цен.
Источник: Politeka
Теги: США, Донбасс, Путин, нефть, газ, Дональд Трамп
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