Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Трамп позарился на главное богатство Путина

26.06.2017 07:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Трамп позарился на главное богатство Путина

США намерены значительно нарастить экспорт нефти и газа

Президент США намерен объявить «неделю энергетики» и заявить об увеличении экспорта нефти и газа с целью достичь «господства» в этой сфере. Об сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По данным источника, Трамп хочет заявить, что США готовы стать нетто-экспортером нефти, газа, угля и других видов энергоресурсов. На будущей неделе американский лидер должен выступить в министерстве энергетики с речью, посвященной экспорту углеводородов.

Стремление Трампа к «господству» США в энергетике автор обзора называет «шагом вперед», так как долгие годы политики и представители отрасли говорили лишь о достижении «энергетической независимости» страны от иностранных поставщиков нефти и газа. Шаги Белого дома могут еще более осложнить обстановку на рынке углеводородов, который уже и так страдает от перенасыщения и низких цен.

Источник: Politeka



Теги: США, Донбасс, Путин, нефть, газ, Дональд Трамп
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх