ООН назвала страну с самым высоким уровнем кибербезопасности

08.07.2017 19:42

Подход Сингапура к вопросу обеспечения кибербезопасности практически идеален, однако в других государствах с высоким уровнем жизни дела обстоят даже хуже, чем в развивающихся странах. К такому выводу пришли специалисты Международного союза электросвязи ООН (МЭС) на основании исследования, проведенного в рамках инициативы Global Cybersecurity Index, сообщает Reuters.

Богатые страны создают благодатную почву для киберпреступности, однако развитая экономика отнюдь не гарантирует кибербезопасность. На втором месте после Сингапура в десятке стран с высоким уровнем кибербезопасности находятся США. Далее следуют Малайзия, Оман, Эстония, Маврикий, Австралия, Грузия, Франция и Канада.

При составлении рейтинга эксперты основывались на данных о юридических и технологических организациях в той или иной стране, уровне образования и исследовательских работ, сотрудничестве с другими странами и наличии сетей для обмена информацией. «Кибербезопасность представляет собой экосистему, в которой закон, организации, навыки, сотрудничество и технологии должны находиться в гармонии между собой с целью добиться наибольшей эффективности», - заявили авторы исследования.

Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union) – специализированное учреждение ООН, международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот.

Источник: securitylab.ru