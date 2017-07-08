- ООН назвала страну с самым высоким уровнем кибербезопасности19:42
- Российские военные корабли устроили провокацию возле границ Латвии 19:00
- У Конгресі США пропонують запровадження нових санкцій проти РФ16:11
- Україна та НАТО протидіють спільним викликам - Расмуссен15:51
- Військова операція на Донбасі коштує Росії не більше двох мільярдів доларів на рік – російський економіст15:36
- Гройсман: Агрессия РФ - это проблема всего демократического мира15:14
- Україна і Нідерланди підписали угоду про співпрацю в розслідуванні збиття рейсу MH1714:30
- У Гамбурзі розпочалася зустріч Меркель, Макрона і Путіна14:12
- США и Россия договорились создать канал связи по Украине – Лавров12:11
- В Ізраїлі відпочиватимуть сім’ї загиблих бійців АТО11:50
ООН назвала страну с самым высоким уровнем кибербезопасности
Подход Сингапура к вопросу обеспечения кибербезопасности практически идеален, однако в других государствах с высоким уровнем жизни дела обстоят даже хуже, чем в развивающихся странах. К такому выводу пришли специалисты Международного союза электросвязи ООН (МЭС) на основании исследования, проведенного в рамках инициативы Global Cybersecurity Index, сообщает Reuters.
Богатые страны создают благодатную почву для киберпреступности, однако развитая экономика отнюдь не гарантирует кибербезопасность. На втором месте после Сингапура в десятке стран с высоким уровнем кибербезопасности находятся США. Далее следуют Малайзия, Оман, Эстония, Маврикий, Австралия, Грузия, Франция и Канада.
При составлении рейтинга эксперты основывались на данных о юридических и технологических организациях в той или иной стране, уровне образования и исследовательских работ, сотрудничестве с другими странами и наличии сетей для обмена информацией. «Кибербезопасность представляет собой экосистему, в которой закон, организации, навыки, сотрудничество и технологии должны находиться в гармонии между собой с целью добиться наибольшей эффективности», - заявили авторы исследования.
Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union) – специализированное учреждение ООН, международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот.
Источник: securitylab.ru
Теги: США, Донбасс, киберпреступность, ООН
- "Самая большая угроза на Земле": директор ФБР резко высказался о России
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Обама поговорил с Меркель о Донбассе, ждем действий
- Путин раскрыл "сирийские карты"
- Обама назвал Януковича “коррумпированной марионеткой Путина” и считает, что Кремль в Сирии рушит свою экономику
- Политолог прогнозирует создание коалиции против Ирана- России- Асада
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- Фестиваль в Мариуполе, второй день. Прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи18:37
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
- В Часовом Яре Бахмутского района произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы11:18
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе10:45
- У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ МОЖНА КУПАТИСЯ ЛИШЕ НА П’ЯТИ ПЛЯЖАХ 10:09
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- В Одессе сорвали мирное собрание, применив слезоточивый газ и дымовые шашки20:02
- ООН назвала страну с самым высоким уровнем кибербезопасности19:42
- Вчені назвали справжній колір Місяця і Сонця19:23
- Российские военные корабли устроили провокацию возле границ Латвии 19:00
- Фестиваль в Мариуполе, второй день. Прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи18:37
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- В Раде предлагают отменить плату за подключение к инженерным сетям17:33
- У Києві біля метро "Голосіївська" в житловому будинку стався вибух, є постраждалі17:11
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны
- Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву