10 стародавніх черепів, які привідкрили завісу таємниці над минулим людства

19.08.2017 17:14

Останки древніх людей розкидані по всьому світу. Серед стародавніх кісток для археологів традиційно найбільш цікаві черепи, оскільки вони можуть надати безцінні дані про життя людей в далекому минулому, про невідомі культури та історії цілих народів. У цьому огляді ми розповімо про десять древніх черепів, які стали для вчених знаковими знахідками.

1. Дивна ізоляція

Цінними артефактами стали черепи, знайдені у Мексиці в трьох різних місцях археологічних розкопок. За оцінками фахівців, вік знахідок – від 500 до 800 років. Черепи із Сонори і Тланепантли були дуже схожі один на одного, але знахідка з Мічоакана вразила вчених. Цей череп настільки відрізнявся від інших, що склалося враження про якусь групу людей, яка розвивалася ізольовано протягом тисяч років. При цьому регіон Мічоакана від сусідніх не відокремлював важкопрохідний ландшафт. Мічоакан також знаходився всього в 300 кілометрах від Тланепантли. Але з якоїсь причини група Мічоакана не перетинається зі своїми сусідами, і у них розвинулася інша форма черепа.

Дослідники вирішили перевірити людські останки періоду, коли у Мексиці вперше з’явилися люди – близько 10 тис. Років тому. Черепи, знайдені в Лагоа Санта, були настільки різними, що вчені припустили, що американський континент заселявся в кілька хвиль міграції, а групи людей розвивалися відокремлено. Але чому вони залишалися генетично повністю відокремленими протягом тисячоліть, і сьогодні залишається загадкою.

2. Череп із Маноту

У 2008 році команда при розкопці котловану в Манот на півночі Ізраїлю була виявлена печера, а в ній – унікальний череп, який вважається безцінним для археологів. Він доводить наукову теорію про те, що сучасні люди покинули африканський континент приблизно 60 000 – 70 000 років тому. «Манот-1» – єдиний сучасний людський череп, знайдений за межами Африки, що відноситься до періоду часу приблизно 60 000 – 50 000 років тому. Цей фрагмент череп належав близькому родичу людей, які оселилися в Європі.

Завдяки йому вчені змогли дізнатися, як виглядали перші європейці. Їх мозок був меншим (сьогодні середній обсяг мозку становить 1400 мілілітрів, а у людини манот він був 1100 мілілітрів). Округлий виступ у задній частині голови нагадує як древніх європейців, так і свіжіші африканські скам’янілості.

3. Життя після травм в XII – XVII століття

В середні віки лікарі при травмах черепа могли призначати хіба що постільний режим. Навіть якщо пацієнт виживав, то його майбутнє було досить похмурим. Недавнє дослідження (перше, у якому були використані стародавні черепи для оцінки ризику смерті, пов’язаного з проломами черепа) показало, що під час Середньовіччя люди які виживали після травми голови, жили недовго. Були перевірені останки з трьох датських кладовищ XII – XVII століть, які були знайдені випадково під час будівництва.

Для дослідження були обрані тільки чоловіки, тому що у жінок майже не було ран голови. Також були відсіяні чоловіки, які померли через нанесені каліцтва. У результаті виявилося, що ймовірність передчасної смерті у людей, що вижили після травми черепа, була приблизно в 6,2 рази вище, ніж у інших.

4. Колекції голів

В історії Стародавнього Риму є документальне підтвердження фактів, що в якості трофеїв римські воїни відрубували ворогам голови. У 1988 році дивовижна знахідка довела, що римляни застосовували цю практику і в Британії. Першим доказом подібного стали знайдені в Лондоні 39 черепів. Що примітно, вони датувалися другим століттям нашої ери, коли Лондон переживав період мирного розвитку. Але черепи показали, що явно не все було так гладко під час розквіту міста.

В основному вони належали молодим дорослим чоловікам, і майже на всіх них були сліди жорстоких переломів лицьових кісток, сліди від різаних ран і ознаки обезголовлювання. Ким вони були невідомо, але можна припустити, що це були гладіатори, злочинці або ж живі «трофеї» з якоїсь битви.

5. Вухо неандертальця в людини

Коли в Китаї в 1979 році був знайдений череп, він, як встановили вчені, належав до пізнього типу вимерлої людини. Зуби і кістки, знайдені поруч, підтвердили те, що це вже була практично сучасна людина. Однак, нещодавно з приводу даного черепа, названого Xujiayao 15, з’ясувався цікавий факт. Коли його просканували за допомогою КТ-сканера, виявилося, що в людському черепі була структура внутрішнього вуха, яка вважалася відмітною ознакою неандертальців.

Череп належав комусь, хто помер 100 000 років тому і нагадував цілком сучасну людину. Відкриття говорить про те, що історія і біологія були набагато складнішими, ніж вважалося раніше.

6. «Арктична леді»

Антропологів вже давно цікавить будь-яка присутність древньої людини в Арктиці, тому що це спростовує ряд теорій. Поруч з річкою Гірський Полуй знаходиться некрополь Зелений Яр, в якому були поховані останки невідомого суспільства рибалок і мисливців. У 36 могилах були поховані чоловіки. Також були знайдені могили з дітьми обох статей. А ось жінок в похованнях чомусь не було виявлено.

В одній з могил перебували останки зі зруйнованим тазом (тобто було неможливо встановити стать), але при цьому на диво добре збереглася голова, яка муміфікувалась природним шляхом. Це була жінка явно перської зовнішності, і що вона робила в Сибіру – невідомо, так само як і те, чому це була єдина доросла жінка в поселенні.

7. Доля ханаанців

За легендою, Бог наказав ізраїльтянам знищити народність епохи бронзового століття, відому як ханаанці, але ізраїльтяни, судячи з усього, зробити це не змогли. Нові докази ДНК підтверджують, що ханаанці все ще живі. 3000-4000 років тому вони жили на території нинішніх Йорданії, Сирії, Ізраїлю та Лівану. Генетики зосередилися на похованнях ханаанців у Лівані і витягли ДНК з декількох черепів. Потім вони порівняли отриманий геном з сучасними Ліваном.

Оскільки регіон став свідком багатьох завоювань і переселень нових народів з часів бронзового століття, вчені очікували, що генетичних зв’язків майже не буде. Однак, результати показали, що у сучасних ліванців геном більш ніж з 90 відсотків збігається з давніми ханаанцев.

8. «Елітна дитина»

Інша знахідка може допомогти дослідникам дізнатися більше про загадкових людей, які колись населяли Арктику. Самотня могила немовляти, яке померло 1000 років тому, була виявлена випадково, коли ураган зірвав верхній шар грунту. Спочатку знайшли мідну чашу з Персії. Потім під нею виявилися фрагменти черепа дитини віком до 3 років. Археологи не можуть зрозуміти, чому його поховали у місці, де немає інших могил. Але предмети, знайдені в могилі, показали, що сім’я дитини була дуже багатою.

Також були знайдені хутряний одяг, декоративна рукоятка ножа і чохол-піхви для нього, кераміка і перстень. Дослідники намагаються з’ясувати, звідки родом були батьки і чому вони перебралися на негостинний острів Гидан, де було виявлено поховання.

9. Культ Гебеклі-Тепе

Знаменитий храмовий комплекс епохи кам’яного віку в Туреччині, Гебеклі-Тепе, який вважається найдавнішим храмом у світі. Археологи досі досліджують ці руїни, які можуть розповісти про складну культуру мисливців-збирачів. Нещодавно був виявлений ще інтригуючіший момент щодо ритуалів, які проводилися в Гебеклі-Тепе. Виявилося, що тут для якихось цілей використовували підвішені черепи. Ця теорія з’явилася, коли при розкопках виявили три частини черепа віком 7 000 – 10 000 років.

В одному з них була просвердлена діра, а на всіх трьох було унікальне різьблення, зроблена кремінним інструментом. Інші артефакти демонструють те, що у Гебеклі-Тепе був якийсь культ, пов’язаний з обезголовлюванням,до яких відносяться безголова людська статуя, зображення голови, їх підносили як дарунок, кам’яні черепи і безголова постать на стовпі.

10. Жінки у «Стіні черепів»

В 1521 іспанське завоювання поглинуло Мексику. Конкістадор Андрес де Тапіа описав жахливу картину, з якою він зіткнувся в місці, названому пізніше Huey Tzompantli. Там конкістадори переконалися, що ацтеки практикують жертвопринесення. Де Тапіа описав будівлі, зроблені з тисяч людських черепів, які знаходились у столиці Теночтітлан (сьогодні на її місці знаходиться Мехіко). У 2017 році археологи працювали над розкопками храму в Теночтитлані, коли знайшли сліди «Стіни черепів». Це була тільки одна вежа, але при часткових розкопках нарахували цілих 676 черепів у 6-метровій будівлі.

Ще більший сюрприз чекав далі, коли були вивчені ці черепи. Історики, які були сучасниками Тапіа, описували «Стіну черепів» та інші подібні місця, як споруди, які робили ацтеки та інші мезоамериканці, щоб продемонструвати голови ворожих воїнів, принесених у жертву. Але у знайденій вежі були також черепи жінок і дітей. Це явно передбачає, що ритуали жертвопринесення ацтеків були більш складними, ніж вважалося спочатку.

Источник: vsviti.com.ua