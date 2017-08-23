- США ввели санкции в отношении Китая и России за поддержку КНДР08:11
- Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"07:29
- Родилась в рубашке: в Москве пьяная школьница выпала с 9-го этажа и не только выжила, но даже избежала существенных травм22:16
- Порошенко хочет созвать Совет безопасности ООН, чтобы рассказать миру о происках России на тему "Украина-КНДР"19:21
- Россияне начали в Крыму "войну"15:42
- Украина обратилась в NASA относительно строительства Керченского моста: стала известна причина14:42
- "Прекращение огня и заморозка конфликта дала бы повод для снятия самых болезненных санкций против РФ. Но хочет ли этого сам Путин и входит ли такой сценарий в его планы", - блогер14:02
- Турчинов дал детальный анализ российских учений "Запад-2017"13:42
- "Парад необходим. Сейчас он нужен. Сейчас война! Если хотите, это демонстрация решимости дать по зубам московским шакалам", - Нусс13:19
- Россия обречена из-за Путина: в Украине подробно объяснили причину. ВИДЕО11:39
США ввели санкции в отношении Китая и России за поддержку КНДР
В рамках более широких мер по изоляции Северной Кореи, Министерство финансов США во вторник ввело санкции против российских и китайских лиц и компаний за ведение деловых дел с КНДР, способствовали ее ракетным и ядерным программам. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США, передает Голос Америки.
Санкции, которым подвергаются 10 компаний и 6 лиц, имеющих целью подорвать экономические связи, которые сделали невозможными для Пхеньяна продолжать финансирование своих программ - несмотря на жесткие санкции ООН, запрещающие такую деятельность.
Китай, в частности, считается грубым нарушителем. Хотя Пекин пытался ограничить трансакции, и поддерживал усиление ряда санкций ООН, немало китайских компаний продолжают деловые связи с северокорейским режимом, поставкой технологий и техники для изготовления ракет.
Объявлены во вторник санкции, в основном касаются китайских компаний, которые имели дела с КНДР по закупке и продаже угля, нефти, свинца и железной руды, или предоставления банковских услуг, сделали трансакции.
Санкции также ударили по двум компаниях, которые организовывали работников для строительства статуй рубежом. Такая рабочая сила является источником доходов для северокорейского правительства, и Министерство финансов утверждает, что часть доходов работников помогла в финансировании испытания баллистических ракет.
«Минфин будет продолжать давление на КНДР, направляя свои меры против тех, кто поддерживает ядерные и ракетные программы, изолируя их от американской финансовые системы», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
«Это совершенно неприемлемо, чтобы отдельные лица и компании в Китае, России и других странах помогали Северной Корее получать прибыли, которые затем используются для изготовления оружия массового поражения и дестабилизации региона», - заявил он.
Теги: США, Донбасс, Китай, санкции, КНДР, Минфин
- В Кремле решили заступиться за "братьев меньших": Лавров считает, что развитые страны не должны "давить" на бряцающих оружием КНДР и Иран
- "Прозрение" Путина
- Трамп призвал к новым санкциям против КНДР
- Австралия в опасности: КНДР хочет её атаковать
- Большую угрозу для США представляет собой Китай, а Россия ему в подметки не годится — Бен Родс
- Санкции в отношении РФ останутся до выполнения "Минска" и возврата Крыма Украине - генсекретарь США
- В мариупольской горбольнице пациентка пыталась покончить с собой22:37
- "ДНР" объявила торговую блокаду России: в "республику" запретили ввоз российских свиней21:49
- Военные показали разрушенные боевиками дома в Зайцево21:26
- Порошенко дал старт вещанию украинских каналов на Донбассе18:54
- Пророссийские боевики беспредельничают в Донецке17:21
- За продажу старых вещей мариупольцы должны платить налоги16:40
- В День независимости "котики" прикроют Мариуполь с моря16:02
- На Донбассе на мине подорвались два мирных жителя15:19
- К чему приведет борьба за контроль над шахтами Донбасса15:02
- День шахтера в Донецке: выставка катков и поющие россияне13:02
- США ввели санкции в отношении Китая и России за поддержку КНДР08:11
- В зоне АТО произошел переломный момент для Украины, начнется финальное освобождение Донбасса 07:49
- Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"07:29
- В мариупольской горбольнице пациентка пыталась покончить с собой22:37
- Родилась в рубашке: в Москве пьяная школьница выпала с 9-го этажа и не только выжила, но даже избежала существенных травм22:16
- "ДНР" объявила торговую блокаду России: в "республику" запретили ввоз российских свиней21:49
- Военные показали разрушенные боевиками дома в Зайцево21:26
- Каждый пророссийский боевик должен увидеть это и понять, что жить ему осталось недолго21:02
- Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов20:34
- "Убийца все четко рассчитал" - стали известны подробности зверского преступления в Одесском СИЗО20:11
- Эти средства моментально уберут мешки под глазами21:15
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену19:20
- ТОП 3 продукти, що викликають алергію19:05
- Що допомагає покращити пам'ять?14:58
- Чи варто дитині їсти кавун?14:00
- Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя11:00
- Сода — средство №1 для здоровья ногтей10:28
- Названа новая дата конца света10:16
- Как бросить курить? Простые и действенные решения09:40
- Яка користь персиків?08:35
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети
- "Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»
- Сенсационное заявление Гонгадзе: Украина ко Дню независимости получит летальное оружие от США!
- Киевлянам грозит смертельная болезнь: что нужно знать
- "Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске
- Пророссийские боевики беспредельничают в Донецке
- Горловчане проломили голову "освободителю" из России