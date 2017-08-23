США ввели санкции в отношении Китая и России за поддержку КНДР

23.08.2017 08:11

В рамках более широких мер по изоляции Северной Кореи, Министерство финансов США во вторник ввело санкции против российских и китайских лиц и компаний за ведение деловых дел с КНДР, способствовали ее ракетным и ядерным программам. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США, передает Голос Америки.

Санкции, которым подвергаются 10 компаний и 6 лиц, имеющих целью подорвать экономические связи, которые сделали невозможными для Пхеньяна продолжать финансирование своих программ - несмотря на жесткие санкции ООН, запрещающие такую ​​деятельность.

Китай, в частности, считается грубым нарушителем. Хотя Пекин пытался ограничить трансакции, и поддерживал усиление ряда санкций ООН, немало китайских компаний продолжают деловые связи с северокорейским режимом, поставкой технологий и техники для изготовления ракет.

Объявлены во вторник санкции, в основном касаются китайских компаний, которые имели дела с КНДР по закупке и продаже угля, нефти, свинца и железной руды, или предоставления банковских услуг, сделали трансакции.

Санкции также ударили по двум компаниях, которые организовывали работников для строительства статуй рубежом. Такая рабочая сила является источником доходов для северокорейского правительства, и Министерство финансов утверждает, что часть доходов работников помогла в финансировании испытания баллистических ракет.

«Минфин будет продолжать давление на КНДР, направляя свои меры против тех, кто поддерживает ядерные и ракетные программы, изолируя их от американской финансовые системы», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Это совершенно неприемлемо, чтобы отдельные лица и компании в Китае, России и других странах помогали Северной Корее получать прибыли, которые затем используются для изготовления оружия массового поражения и дестабилизации региона», - заявил он.