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На вихід з речами: сотні росіян випровадили з турецьких готелів
На одному з найпопулярніших курортів Туреччини Анталії сотні жителів Росії залишилися без даху над головою: вони приїхали відпочити за туристичними путівками Ted Travel, збанкрутілого туроператора
Про це на своїй сторінці в Facebook пише посольство Російської Федерації в Туреччині.
В результаті банкрутства на курорті виявилися в неприємному становищі 755 осіб, людей просто почали виселяти з їх тимчасового житла. Це, зрозуміло, викликало бурю обурення і скарг, адже кожен і відпочиваючих чесно заплатив за свою відпустку. Зараз Ростуризм і інші організації намагаються спільно знайти вихід з ситуації, що склалася.
Російська асоціація туроператорів відзначає, що велике виселення почалося ще минулого четверга, 24 серпня.
Нагадаємо, турист з Росії влаштував скандал в Хорватії.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на «Знай»
Теги: Донбасс, Турция, отель, россияне
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