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КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы
03.09.2017 11:20
Власти Северной Кореи заявили об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом для межконтинентальной баллистической ракеты. Это заявление Пхеньяна прозвучало на следующий день после сообщения о создании боеголовки, передает РБК-Украина.
По данным властей КНДР, испытания водородной боеголовки произошли утром в воскресенье, 3 сентября 2017 года. При этом заявление было сделано в эфире Центрального телевидения Северной Кореи. Как известно, за день до этого Пхеньян объявил о создании собственной водородной бомбы. Северокорейские ученые показали лидеру страны Ким Чен Ыну водородную боеголовку, которую можно установить на баллистические ракеты.
Теги: испытание, водородная бомба, КНДР
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