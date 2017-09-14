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Беларусь готова указать России на дверь
Совет Белорусской Народной Республики заявила, что выход российских войск с территории страны должен состояться не позднее 30 сентября
В противном случае каждый дополнительный день их пребывания на территории страны, будет рассматриваться как оккупация.
Совет БНР присоединяется к озабоченности, которую выражает демократическое сообщество Беларуси и некоторые международные наблюдатели по поводу того, что, несмотря на заявления представителей Минобороны Беларуси, отдельные формирования российских войск могут остаться на территории страны после окончания учений.
Совет БНР отмечает, что выход российских войск с территории Беларуси должно состояться не позднее 30 сентября, как об этом заявлено официальным Минском. В противном случае каждый дополнительный день пребывания российских военных подразделений и техники должен рассматриваться как оккупация Беларуси.
Напомним, что военные учения «Запад-2017» начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября. По официальным данным, в военных учениях примут участие 13 000 военнослужащих.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Радыё Свабода
Теги: политика, Россия, Донбасс, Беларусь
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