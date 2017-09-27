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Вымирающая Россия. Ложь путинского режима. ВИДЕО
27.09.2017 08:38
Шесть лет назад 24 сентября 2011 г., Путин, самопровозгласивший себя кандидатом на пост президента, заявил: «Мы заставили отступить демографический кризис, который грозил самому существованию России».
О том, насколько далеко это заявление от реальности в новом видео проекта «Ложь путинского режима». Путин, ставший президентом в 2000 г., поначалу в каждом послании Федеральному собранию, говорил о российском демографическом кризисе и о необходимости его преодоления.
Источник .youtube
Теги: Россия, Донбасс, Путин, ложь
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