Вымирающая Россия. Ложь путинского режима. ВИДЕО

27.09.2017 08:38

Шесть лет назад 24 сентября 2011 г., Путин, самопровозгласивший себя кандидатом на пост президента, заявил: «Мы заставили отступить демографический кризис, который грозил самому существованию России».

О том, насколько далеко это заявление от реальности в новом видео проекта «Ложь путинского режима». Путин, ставший президентом в 2000 г., поначалу в каждом послании Федеральному собранию, говорил о российском демографическом кризисе и о необходимости его преодоления.

Источник .youtube