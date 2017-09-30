Жизнь по рейтингам: 10 стран, которые вы не ожидали увидеть выше Украины

30.09.2017 14:22

Мы проанализировали 10 известных рейтингов и выбрали 10 стран, которые вы вряд ли ожидали увидеть выше Украины. И речь идет не о каком-то одном рейтинге: отобранные нами страны сразу в девяти, а то и во всех десяти рейтингах стоят выше Украины. И это не банальные США или страны Западной Европы. Будем знакомиться с весьма и весьма экзотическими вариантами.

Каждый год десятки разных организаций составляют всевозможные рейтинги стран – от ВВП до уровня счастья. В каком государстве найти самую чистую экологию, лучшую медицину и благоприятный климат? Легко понять, стоит лишь поискать в интернете нужный рейтинг. О достоверности разных рейтингов постоянно идут споры – кому-то не нравится место Киева в низах рейтинга мировых столиц, кому-то демократию не так измерили, а кому-то социальный прогресс. В общем, если послушать людей вокруг, так к рейтингам отношение скептическое, но все их смотрят и интересуются. Это как с погодой: синоптикам не верят, но каждое утро проверяют, что они там написали.

Но вот что интересно: СМИ обычно пестрят заголовками типа "Украина оказалась в рейтинге … на ХХ месте, между ХХХ и ХХХ". Практически во всех рейтингах обычно мы оказываемся соседями незавидных африканских или азиатских стран, у нас мало демократии, низкий ВВП, со свободой прессы проблемы и так далее. Иными словами, все плохо. Так ли это на самом деле – вопрос открытый. Ведь задача рейтинга – разместить страны по местам в отношении друг к другу, а не дать объемный анализ ситуации. Вот, к примеру, индекс человеческого развития Китая находится на одном уровне с ИЧР Фиджи, Монголии и Сент-Люсии. Украина круче Китая по этому рейтингу, несмотря на то, что у нас нет второй в мире экономики, тысяч заводов, современнейших мегаполисов и так далее. О чем это говорит? Да собственно о том, что рейтинги – это развлечение для мозга. Вот давайте и мы немного развлечемся.

Мы проанализировали 10 известных рейтингов и выбрали 10 стран, которых вы вряд ли ожидали увидеть выше Украины. И речь идет не о каком-то одном рейтинге: отобранные нами страны сразу в девяти, а то и во всех десяти рейтингах стоят выше Украины. И это не банальные США или страны Западной Европы. Будем знакомиться с весьма и весьма экзотическими вариантами.

МАВРИКИЙ

Много ли вы знаете о Маврикии? Слышали ли вы о нем? Если и слышали, то, очевидно, рядом со словами "отдых на Индийском океане" или "сахарный тростник". А между прочим, это государство, занимающее ряд островов площадью 2 тыс. кв. км, является второй страной по уровню жизни в Африке и третьей по ВВП на душу населения. Экономика Маврикия базируется на производстве сахара (сахарный тростник выращивается примерно на 90 % обрабатываемых сельхозугодий), на туризме и текстильной промышленности. В последнее время развивается офшорный и банковский бизнес, а также добыча и переработка морепродуктов, рыбы. На Маврикии зарегистрировано более 32 тыс. офшорных компаний. Банковская система Маврикия считается относительно развитой и состоит из традиционных, офшорных и исламских банков.

По индексу экономической свободы страна находится на высоком 15-м месте в мире – выше Германии, Японии и Норвегии. В рейтинге Doing Business – 49-я. В 2005 году были проведены реформы, которые поощряли открытие малого и среднего бизнеса на острове. Сейчас налог на прибыль составляет 15%. С дивидендов, роялти и процентных платежей налог не взимается. Налога на прирост капитала и гербового сбора в республике также нет. Платить налоги можно через интернет. Сейчас для открытия бизнеса на Маврикии нужно шесть дней. Согласно Министерству иностранных дел Великобритании, Маврикий является одной из самых дружественных к предпринимателям стран в Африке. Отличительными чертами острова МИД называет политическую стабильность и независимую судебную власть. Для того, чтобы расти, на Маврикий постоянно привлекают зарубежных специалистов. Визовый процесс для них упрощен, а для бизнеса в медицинской сфере действуют специальные налоговые льготы.

ВВП по паритету покупательной способности (по ППС) этой крохотной островной страны, бывшей колонии Франции и Великобритании, измеряется 25 млрд долл., что составляет 20,4 тыс. долл. на человека – в 2,5 раза больше, чем в Украине. Две трети жителей Маврикия заняты в сфере обслуживания, безработица и бедность не превышают 8%.

Правда, уровень преступности на острове довольно высок, особенно распространено воровство. Много вопросов вызывает одна из особенностей судебного процесса — предварительное заключение под стражу. Полиция может арестовать и задержать человека до доказательства его вины и держать его под стражей до тех пор, пока не будет завершено расследование. Длительность заключения может доходить до одного года, правда, такие случаи очень редки.

Маврикий — одно из немногих государств, где нет официального языка. Чаще всего жители говорят на английском или французском. Все официальные документы и собрания проходят на английском языке. В деловой среде и на бизнес-встречах чаще говорят на французском. Коренные маврикийцы дома предпочитают общаться на маврикийском креольском.

Многие туристы выбирают Маврикий в качестве места для медицинского туризма, особенно пластической хирургии. Пляжный отдых на Маврикии дорогой, цены сравнимы с Мальдивскими и Сейшельскими островами (не менее 4 тыс. долл. на двоих за неделю).

Несмотря на относительно недавние этнические конфликты в стране, сейчас Маврикий – это прямо-таки образец демократии по меркам Африки. Это парламентская республика, президент избирается парламентом на пять лет, сейчас лидером страны впервые является женщина. Чтобы удовлетворить все этнорелигиозные общины, была разработана специфическая система, при которой 62 депутатов парламента избирают на открытых выборах, а еще 8 назначаются избиркомом из представителей различных этнических общин. В стране наблюдается перекос в сторону левых и левоцентристских партий. Кроме того, есть, например, "Фронт солидарности Маврикия" – партия исламистов. На последних выборах уверенно победило "Боевое социалистическое движение". Маврикий – это 18-я демократия в мире по версии Economist Intelligence Unit.

УРУГВАЙ

Уругвай называют Латиноамериканской Швейцарией и недаром. Это одна из наиболее развитых в экономическом отношении стран в Латинской Америке, где к тому же наиболее равномерно распределяются доходы. По разным рейтингам страна занимает первое место в Латинской Америке в области демократии, отсутствия коррупции, электронного администрирования, также она на первых позициях, когда речь идет о свободе печати, показателях среднего класса, общем процветании, экономической свободе, доходах на душу населения и притоку ПИИ. Иными словами, красота.

В Уругвае отличные возможности для открытия своего дела и ведения маленького бизнеса. Именно поэтому здесь никто не горит желанием быть наемным работником. Хотя в рейтинге Doing Business показатели Уругвая не блещут – очень сложно получить разрешение на строительство и на экспорт.

Уругвай еще называют самой "белой" страной и страной иммигрантов. Дело в том, что 90% населения – иммигранты или потомки иммигрантов из Европы, в основном из Италии, Португалии и Испании. Здесь практически нет темнокожих и индейцев, нет расизма и антисемитизма. Здесь вождение автомобиля в алкогольном опьянении и нарушение в таком состоянии дорожных правил считается смягчающим обстоятельством. А вот штраф за курение в закрытых общественных местах составляет более тысячи долларов. Интернет есть практически в любом уголке страны. Медицина на очень высоком уровне и абсолютно бесплатна, даже для туристов. Детям в школе для обучения выдают ноутбуки. В Уругвае много казино, что привлекает туристов из соседней Бразилии, где казино под запретом.

Экономика Уругвая ориентирована на экспорт продукции животноводства, в меньшей степени — сельского хозяйства и рыболовства. При этом в сельском хозяйстве занято 9% работающих, в промышленности 15%, в сфере обслуживания 76%. В последнее время важное значение в экономике заняли туризм и банковское дело. Как и общественная жизнь, практически вся промышленность сосредоточена в столице, Монтевидео. Многие отрасли промышленности, такие, как нефтеперерабатывающая и пищевая, в основном находятся в руках государства. В 90-х годах была принята программа по приватизации ряда отраслей, однако фактически из всех государственных компаний в частные руки перешел лишь международный аэропорт "Карраско".

Почти 95% электроэнергии Уругвая приходится на возобновляемые источники энергии, в основном на гидро- и ветровые электростанции.

Как в ряде других латиноамериканских стран, в Уругвае президентом можно стать лишь на один срок. Однако нынешний лидер Табаре Васкес избрался второй раз, но с перерывом. А до этого главой государства был "самый бедный президент в мире": Хосе Мухика отказался от государственного дворца в пользу фермерского домика, жертвовал большую часть своих доходов на социальные проекты, летал экономклассом и ездил на стареньком Volkswagen Beetle. В прошлом бывший президент Уругвая был партизанским лидером группировки Tupamaros, провел 13 лет в тюрьме во время господства в стране военной диктатуры. Он пережил многочисленные пытки и провел месяцы в одиночном заключении. А потом стал обожаемым народом президентом. Такая вот судьба.

Хосе Мухика разрешил производство, продажу и потребление марихуаны, за что издание "Экономист" назвало Уругвай "страной года" в 2013 году. Однополые браки и аборты также являются законными в Уругвае, что делает страну одной из самых прогрессивных в мире. В пересчете на душу населения Уругвай предоставляет в миротворческие миссии Организации Объединенных Наций больше солдат, чем любая другая страна.

В двухпалатном парламенте большинство у Широкого фронта левых сил, в их числе и коммунисты.

КОСТА-РИКА

Даже по меркам Центральной Америки Коста-Рика — небольшая страна, но по уровню жизни среди центральноамериканских государств занимает второе место, уступая лишь Панаме. Несмотря на свое расположение, Коста-Рика является преимущественно "белой" страной. Коренной народ, населявший территорию современной Коста-Рики в доколумбовскую эпоху, — уэтары — полностью исчез в результате конкисты. Коста-Рика является единственным во всей Америке нейтральным государством, еще в 1948 году полностью отказавшимся от использования армии (потому на парадах ко Дню независимости там ходят колонны празднично одетых школьников). С тех пор единственной силовой структурой в стране остается полиция. Уровень преступности относительно низкий, страна считается одной из самых безопасных в Латинской Америке.

Эта страна фактически является старейшей демократией в Средней и Южной Америках: за исключением двух коротких периодов, с 1889 г. Коста-Рикой управляли демократически избранные правительства. У власти сейчас находятся левоцентристы. Президентом в 2014 году избран Луис Гильермо Солис, профессор истории и политологии, декан факультета социальных наук Университета Коста-Рики. В парламенте три партии левого уклона, есть даже последователи либертарианского движения.

Экономика Коста-Рики базируется на туризме, сельском хозяйстве и производстве и экспорте электроники (микропроцессоров и медицинских приборов). До недавнего времени крупного производства в Коста-Рике не было — существовали мелкие предприятия легкой и пищевой промышленности, однако потом с притоком инвестиций появились цементные и фармацевтические предприятия, заводы по производству цемента, автомобильных шин и удобрений.

Сейчас иностранных инвесторов привлекает политическая стабильность, квалификация рабочей силы, а также налоговые льготы. Наиболее впечатляющие экономические достижения связаны с промышленным комплексом, который корпорация Intel открыла в Сан-Хосе в 1998 г. Именно здесь этот мировой лидер по производству полупроводников построил одно из своих крупнейших сборочных и испытательных предприятий, на котором силиконовые микросхемы, изготовленные на заводах компании, превращаются в процессоры. Комплекс Intel резко стимулировал экономику Коста-Рики (его продукция составляет около 40% экспорта страны, что является наивысшей долей одной корпорации где-либо на планете).

Несмотря на то, что Коста-Рику окружают так называемые банановые республики, сельское хозяйство в этой стране дает всего 6% ВВП (производство кофе, чая, кукурузы, бананов, сахара и говядины), значительно уступая промышленности, не говоря уже о сфере обслуживания (две трети ВВП). ВВП на душу населения в 2016 году — 16,4 тыс. долл., почти в два раза больше, чем в Украине. В Коста-Рике есть некоторые черты социализма. К примеру, цены на топливо регулируются государством, на всех заправочных станциях цена одна. В 2016 году президент страны Луис Гильермо Солис на открытии новой ГЭС сообщил, что Коста-Рика полностью перешла на возобновляемые источники энергии.

Результатами долгосрочного развития экономики Коста-Рики является самый высокий в регионе уровень жизни и письменности, а также самая продолжительность жизни. Уровень грамотности в Коста-Рике — 96%, один из самых высоких в Латинской Америке. Доля расходов на образование в государственном бюджете выше, чем в любой другой латиноамериканской стране. В Коста-Рике введено обязательное начальное образование. Большая часть средних школ дает общее образование, но есть также ряд школ технической и педагогической специализации.

Коста-Рика – одна из стран со самым счастливым населением. В 2009 и 2012 годах именно жители Коста-Рики признавались самыми счастливыми на планете, высок этот рейтинг у страны и сейчас. Также международные обозреватели отмечают очень высокий уровень свободы прессы.

ПАНАМА

Панама уверенно удерживает первое место по уровню жизни среди стран Центральной Америки. Панама – демократическая республика, которая может похвастаться не только исключительными финансовыми и налоговыми выгодами, но и денежно-кредитной и политической стабильностью, которая контролируется правительством. Эта страна весьма похожа на соседнюю Коста-Рику. Как и у соседки, в Панаме нет своей регулярной армии.

А ведь еще в конце 80-х американцы проводили здесь военную операцию и свергли местного диктатора Норьегу. Но наличие в стране Панамского канала и большое влияние американцев способствовали быстрой демократизации Панамы и либерализации ее экономики. Еще в 90-х правительства стали на рельсы свободного рынка, были приватизированы электрическая и телефонная компании и Панама вступила в ВТО. В новейшее время заметной тенденцией в панамской жизни стали протесты и социальные выступления против неолиберальных реформ.

Экономика Панамы базируется на эксплуатации Панамского канала, а также на банковском деле, страховом деле, регистрации судов под флагом страны и туризме. Эти отрасли составляют примерно две трети ВВП Панамы, в них заняты примерно две трети работающих. Промышленность дает около 17% ВВП, а сельское хозяйство — около 6%. Строительство лидирует среди отраслей промышленности. Половина крестьян пользуется государственными землями. Столица Панамы – это современный мегаполис с 70-этажными зданиями, различными крупными гипермаркетами, развлекательными центрами и банковскими небоскребами.

Панамская валюта бальбоа жестко привязана к доллару, который ходит в обращении так же свободно. Больше офшорных компаний, чем в Панаме, зарегистрировано только в Гонконге. Это настоящий налоговый рай. Юридическая система здесь основана на гражданском законодательстве Испании, а корпоративное право – на Делаверской модели, которая обеспечивает максимальную гибкость бизнеса. Офшор Панамы работает в соответствии с законом о корпорациях, принятым в 1927 году за номером 32. В Панаме действует более 40 законов, направленных на защиту иностранного бизнеса.

Под панамским флагом ходит больше всего судов в мире. Это обусловлено тем, что Панама относится к так называемым странам удобного флага.

Несмотря на высокую бедность (трущобы здесь располагаются рядом со стеклянными офисами), ВВП на душу населения в Панаме довольно высок – 23 тыс. долл. на человека. Панама весьма популярна у обеспеченных пожилых американцев, которые перебираются сюда, чтобы спокойно встретить старость на собственной вилле. К слову, в районе зоны Панамского канала на постоянной основе проживает достаточно много граждан США, среди которых около 75% являются военнослужащими ВС США. Американцы живут вместе с семьями обособленно в своих городках, специально построенных для их размещения, практически не соприкасаясь и не контактируя с местным населением (имея собственные административные органы, полицию и другие муниципальные и коммунальные службы, школы, церкви, магазины, развлекательные учреждения и так далее). Город Панама – один из пяти самых экономически выгодных мест во всем мире для пенсионеров.

Чтобы понять, с какими проблемами сталкивается современная Панама, достаточно посмотреть на программу действующего президента Хуана Карлоса Варелы. Он пообещал бороться с коррупцией, поразившей правоохранительные органы и судебную систему, пообещал трем миллионам панамцев восстановить демократические принципы в управлении, попранные его предшественником, пообещал развивать туризм и транспортную инфраструктуру, расширить Панамский канал, а также активно привлекать в страну иностранный капитал для создания рабочих мест. После вступления в должность Варела издал указ о контроле за ценами на 22 основных продукта питания и пообещал освобождение от уголовного преследования членам более 200 преступных группировок, которые разоружатся до 1 августа (Панамский перешеек наркокартели используют для поставок наркотиков из Колумбии в США).

ЧИЛИ

Чили имеет самый высокий из доходов на душу населения в Латинской Америке – 24 тыс. долл. – и относится к категории стран с высоким уровнем доходов, согласно данным МВФ и Всемирного банка. Это одна из наиболее динамично развивающихся в экономическом отношении стран Латинской Америки, единственная страна этого региона, где в последние годы не происходит ухудшения социальных условий, а также наименее коррумпированная страна Латинской Америки, страна с низким уровнем преступности. По индексу экономической свободы Чили занимает 10-е место в мире, что особенно разительно на фоне 162-го украинского. А еще это единственная в Южной Америке страна, входящая в "клуб развитых стран" — ОЭСР.

А ведь в свое время Чили пережила социалистические эксперименты Альенде и жестокую военную диктатуру Пиночета. Да, сегодня многие спорят об эффективности либеральных реформ времен Пиночета – были ли они благом или же привели пятую часть населения к нищете. Однако сложно поспорить с тем, что реформы, проведенные "чикагскими мальчиками" во времена Пиночета, открыли чилийскую экономику миру, вернули ее к росту. "Магия свободного рынка", как пишут экономисты, сделала свое дело – ВВП на душу населения к середине 2000-х годов превысил средний уровень Латинской Америки на 80%. Фактически за тридцать лет Чили восстановила относительный уровень своего экономического развития, который потеряла в течение предшествовавших 60 лет. Бурный рост в течение трех десятилетий 1975-2005 гг. получил название "чилийского экономического чуда".

Главный минус экономики Чили – ее зависимость от экспорта меди. Чили — крупнейший в мире экспортер меди, которую добывает и выплавляет национальное предприятие CODELCO (треть мирового производства). Большой спад цен на медь на мировом рынке приносит временами до 40% убытков экспорта. Китай — основной мировой потребитель меди (42% мирового спроса), и он же основной торговый партнер Чили: около трети чилийского экспорта приходится на Китай.

Большую роль играет и добыча других ресурсов, в частности железа, нитратов, золота и серебра. Среди других отраслей промышленности — металлургическая, деревообрабатывающая, пищевая, текстильная. Сельское хозяйство, включая рыболовство и лесоводство, обеспечивает 7% ВНП. Чили — один из крупнейших экспортеров фруктов, а также рыбы и изделий из древесины. Экономический рост обеспечивают и иностранные инвестиции. Страна зависима от внешних поставок нефти (90% от всей потребляемой нефти). У Чили высочайший уровень кредитного доверия из-за стабильности чилийского песо и финансовых рынков, а государственный долг не достигает и 20% от ВВП. Еще при Пиночете в Чили был создал суверенный фонд, который пополняется от экспорта меди.

Какой бы успешной ни была чилийская фискальная политика, необходимость снижения зависимости от меди и все большей диверсификации существует. Чили обладает вторыми после Боливии запасами лития в мире, и, если спрос на литиевые аккумуляторы будет расти и дальше, экономика Чили готова этим воспользоваться. Поэтому в Сантьяго ждут развития технологий на рынке электрокаров. Чили хочет не просто торговать литием, а производить готовые аккумуляторы. С начала 1970-х доля меди в чилийском экспорте упала с 85% до 55%, что в стране расценивают как успех.

До 1973 года Чили считалась одной из старейших демократий Латинской Америки, в которой не было ни длительных и кровавых гражданских войн, ни продолжительных периодов политической нестабильности, ни бесконечной череды военных переворотов, столь типичных для других государств региона. Перерыв на хунту Пиночета был жестоким, но затем страна хоть и болезненно, но уверенно вернулась на демократические рельсы.

Важнейшим содержанием 1990-х годов стала масштабная социальная политика по преодолению бедности, развитие специальных социальных программ, в результате которых число бедных в стране к 2000 году сократилось в два раза, до 20%. До сих пор в Чили спорят, кому приписать эти 20% нищих – политике Альенде или политике Пиночета. Полностью преодолеть бедность и нищету, сделать бесплатным и доступным высшее образование, а главное – принципиально снизить социальное неравенство, правительствам левоцентристов в 90-е и нулевые годы не удалось. Следствием нерешенности ряда социальных проблем стало нараставшее общественное недовольство, которое вылилось в масштабные молодежные протесты в годы президентства Себастьяна Пиньеры (2010 – 2014), представителя впервые пришедшей к власти правой оппозиции. Драйвером протестов стали студенты. Теперь этот вызов стоит перед Мишель Бачелет. В своей предвыборной программе она пообещала принять новую конституцию, ввести всеобщее бесплатное и качественное образование, провести целый ряд реформ по дальнейшему совершенствованию демократии.

ЯМАЙКА

Ямайка – это не только родина Усейна Болта и Боба Марли, но и страна, построившая первую железную дорогу в Западном полушарии. Это, конечно, преувеличение, поскольку до 1962 года Ямайка была английской колонией. Сегодня Ямайка – аграрно-индустриальная страна со свободной рыночной экономикой, одно из самых демократичных государств Карибского региона.

Большинство ямайцев — люди чрезвычайно набожные, и утренняя молитва здесь воспринимается так же обыденно, как завтрак или умывание. Ямайка имеет наибольшее в мире количество церквей на кв. км. По всей территории страны расположено более 1600 церквей и их число постоянно растет. При этом здесь нет никаких возрастных ограничений на продажу или распитие алкогольных напитков в общественных местах, а в трущобах просто обожают регги.

Даже будучи британской колонией, Ямайка была примером демократии в малом масштабе. И до сих пор Ямайка выделяется из общего числа парламентских демократий (хотя она напоминает и другие бывшие британские колонии) тем, что высшая исполнительная власть там формально принадлежит генерал-губернатору, назначаемому британской короной и ее представляющему. Однако ямайцы особо этим не заморачиваются. В парламенте у них практически поровну представлены как лейбористы, так и социал-демократы.

После социалистических экспериментов 70-х годов в 1980-х правительство Ямайки стремилось осуществлять структурные реформы, чтобы активизировать частную инициативу в экономике. Все это происходило при активном участии Международного валютного фонда. Сокращались ассигнования в социальную сферу, стабилизировалась ямайская национальная валюта, уменьшалась инфляция. В течение 80-х годов существенная часть ямайской экономики была передана в результате приватизации в частные руки. Все это в итоге привело к устойчивому экономическому росту (за исключением перерыва, связанного с засухой). В последние годы экономика опять демонстрирует рост, особенно сильно растет туристический сектор.

Основу экономики Ямайки сейчас составляют сфера услуг и туризм. Наиболее острыми проблемами страны остаются большой торговый дефицит, безработица и внешний долг, почти в полтора раза превышающий ВВП страны. Добываются бокситы, из которых производится глинозем (промежуточный этап производства алюминия), которые составляют более половины экспорта страны (инвестируют США и Канада). В сельском хозяйстве выращиваются бананы, сахарный тростник и кофе. Экономическое развитие Ямайки зависит от притока иностранных инвестиций, в основном из США и Британии, которые выкупают львиную долю экспорта островного государства. На Ямайке иностранные филиалы способствовали созданию рабочих мест, в частности, путем привлечения трудоемких инвестиций в туризм и создание call-центров. Это стимулировало развитие сектора услуг, который сейчас превышает экспорт товаров. Следующим шагом может стать поощрение перехода к разработке программного обеспечения.

Главный сектор экономики Ямайки — сфера обслуживания (более 60% ВВП и работающих). По ВВП на душу населения Ямайка находится почти на одном уровне с Украиной. Страна бедная.

Ямайка страдает от разгула преступности, высокого уровня безработицы и отсутствия инвестиций в социальное развитие. На Ямайке самый высокий в мире показатель числа убийств полицейскими на душу населения. Местная преступность подпитывается тем, что Ямайка является важным пунктом транзита кокаина на пути в Соединенные Штаты.

Ямайка не может похвастаться высокими рейтингами, однако по всем десяти параметрам сравнения эта довольно бедная страна опережает Украину. А по уровню свободы прессы и вовсе занимает 8-е место в мире, тогда как Украина – 102-е.

АЛБАНИЯ

Албания больше всех стран этого рейтинга похожа на Украину. Страна, вкусившая прелести административно-командной экономики, к тому же аграрная, без индустрии, с ворохом экономических проблем подошла к независимости. Страна со значительной коррупцией, страна, нуждающаяся в реформах, но так и не осуществившая их до конца. Как и Украина, Албания сейчас пытается реформировать экономику с помощью МВФ и Всемирного банка. В настоящее время в Албании ведется интенсивная макроэкономическая реструктуризация при активной поддержке иностранных кредиторов. Ввиду отставания от балканских соседей, Албания находится на пути сложного перехода к открытой рыночной экономике, хотя экономика показывает рост. И не на 1,5%, как в Украине, а на 3,5-4%.

Правительству удается сдерживать инфляцию и сохранять ее на относительно низком уровне. Были предприняты меры по противодействию преступности и сдерживанию насилия в стране. Недавно был одобрен пакет финансовых реформ, нацеленных на привлечение иностранных инвестиций. Экономика пополняется ежегодными взносами от соотечественников за рубежом (в основном из Греции и Италии), что составляет около 15% от ВВП. Это помогает компенсировать возрастающий торговый дефицит. Сельскохозяйственный сектор, в котором занято около половины всего трудоспособного населения Албании, приносит лишь пятую часть от общего объема ВВП. Такая ситуация обусловлена прежде всего тем, что мелкие фермерские хозяйства испытывают недостаток современного оборудования, а также вынуждены обрабатывать небольшие и зачастую непригодные для занятий сельским хозяйством земли. Непрозрачное законодательство в этой сфере тоже является тормозящим фактором на пути модернизации этой отрасли.

Недостаток энергоресурсов и изношенный инфраструктурный комплекс способствуют сохранению в Албании в целом довольно неблагоприятной обстановки для бизнеса и отсутствию значительных успехов в деле привлечения иностранного капитала. С помощью Европейского союза Албания предпринимает шаги по улучшению ситуации с изношенным автомобильным и железнодорожным полотном, что является серьезным барьером для экономического роста. Многие итальянские бренды производят продукцию в Албании из-за дешевизны здешней рабочей силы. Албания является одним из крупнейших экспортеров каннабиса в Европе.

В последние годы сфера услуг растет быстрее других сфер, обновляется туристическая инфраструктура. Албания стала конкурентом соседних Хорватии и Черногории по пляжному отдыху. С 2004 по 2014 год количество иностранных туристов в Албании увеличилось в 10 раз. Стоимость недвижимости на побережье выросла на 200%, но по сей день остается самой недорогой на Средиземноморье.

Албания – член НАТО, а с 2014 года – кандидат на вступление в ЕС.

МАЛАЙЗИЯ

Малайзия – самая развитая страна в нашем списке. Эта страна в Юго-Восточной Азии всего за полвека независимости от Великобритании смогла добиться фантастических темпов экономического развития. За последние 50 лет ВВП Малайзии в среднем растет на 6,5% в год. На фоне замедления глобального экономического развития это просто потрясающий результат. За несколько десятилетий Малайзия превратилась из страны третьего мира в развитое государство, которое сегодня иногда называют одним из "азиатских тигров". Экономика Малайзии делает ставку на природные ресурсы (Малайзия богата газом, нефтью, редкоземельными металлами и оловянными рудами), однако в то же время активно развиваются торговля, туризм, наука и медицина. Поэтому страна почти не зависит от продаж своих энергоресурсов на внешних рынках.

Современная Малайзия, страна с динамичной, разнообразной и гибкой экономикой, возникла благодаря деятельности ее бывшего премьер-министра Махатхира Мохамада. Сегодня его называют образцом политического деятеля, сочетающего современный технократический подход к управлению государством с мусульманскими религиозными принципами.

Основой развития государства стал придуманный Махатхиром "малайзийский план". Его главный принцип – экономика "корпоративного национализма", суть которой заключается в создании корпораций в высокотехнологичных отраслях экономики. Цель таких корпораций – не прибыль, а работа ради процветания всего общества.

В свою очередь государство становится не соперником и не регулятором, а равноправным партнером подобных корпораций. За 22 года правления Махатхира такой подход принес весомые результаты. В Малайзии были созданы национальные компании современного типа, причем не только в нефтяной отрасли (например, Petronas), но и в телевизионной (сервис спутникового телевидения Astra), автостроительной (компания Proton) и во многих других. Малайзия — развитый центр исламского банкинга. Малайзия является крупным экспортером электротехники и продуктов информационно-коммуникационных технологий (первое место в мире по производству электронных чипов и бытовых кондиционеров). В 2002 году страна запустила собственную космическую программу. Туризм стал третьим по величине источником дохода от иностранной валюты и составил 7% от экономики страны.

Страна привлекает туристов своими национальными парками, расположенными главным образом в восточной части страны. Кроме того, имея значительную длину береговой линии, Малайзия славится нетронутыми пляжами и удобными местами для дайвинга. Интересны также крупные города страны, сочетающие в себе современную, традиционную и колониальную архитектуры.

В период с 1988 по 1997 год экономический рост в стране в среднем составлял 10% в год, а уровень жизни вырос в 20 раз. Такими показателями не могла похвалиться ни одна из азиатских стран. При этом в Малайзии удалось победить бедность. А столица Куала-Лумпур – это пример современного развитого мегаполиса с модерной архитектурой и богатой культурной жизнью.

Махатхир Мохамад – автор идеи интеграции мусульманских стран и создания их общего рынка. Во время поразившего Азию финансового кризиса 1997 года Махатхир решительно отказался от помощи Международного валютного фонда, заявив, что Малайзия сможет самостоятельно справиться с кризисом. Через несколько месяцев представители МВФ публично признали правоту премьер-министра Малайзии.

Правительство установило свободные рыночные отношения и дало волю частному сектору. Система ведения бизнеса весьма лояльна: существует ряд льгот для инвесторов, особенно местных, помимо этого государство предоставляет дотации. В Малайзии строят новые предприятия, создают рабочие места. Однако при всей демократичности действует четкий контроль, который не позволяет монополизировать производство и устанавливать завышенные цены на товары и услуги. В производство внедрены инновационные технологии и при этом действует система свободной, честной конкуренции. Важную роль в развитии государства в XXI веке сыграли многомиллиардные внешние займы.

В Малайзии удалось существенно снизить уровень низовой коррупции благодаря разработке уникальной государственной системы, где граждане выбирают не только чиновников, но даже монарха – Верховного правителя. Кандидата на эту должность выдвигают султаны и раджи, возглавляющие девять штатов страны.

Малайзию считают наиболее демократичной среди мусульманских стран. При этом западные эксперты отмечают, что некоторые общественные нормы остаются достаточно жесткими. Например, в Малайзии, как и в других мусульманских странах, запрещена любая публичная критика ислама. Вопросы, связанные с расторжением брака и наследованием, мусульмане решают в шариатских судах, и светские суды не имеют права пересмотра их решений. Малайзия находится на последних местах в рейтингах свободы прессы.

Развитие Малайзии сопровождается своими проблемами. Например, национальная валюта – ринггит – очень нестабильна, а премьер-министра Наджиба Разака обвиняют в коррупции.

ТУНИС

Спустя шесть лет после "жасминовой революции" Тунис является единственной демократией, возникшей после "арабской весны". Однако хрупкой власти нужно преодолеть экономическую стагнацию, терроризм и успокоить граждан, жаждущих большего прогресса. Диктатура Бен Али была свергнута в 2011 году, однако установившаяся демократическая власть не может пока справиться с экономическими проблемами. Почти треть молодых тунисцев не имеют работы, и они теряют терпение из-за медленного прогресса нового правительства. Соседняя Ливия — ранее крупнейший торговый партнер Туниса — находится в состоянии краха, а туризм сократился на 35% после осуществленных исламистскими экстремистами терактов.

Тунис — аграрно-индустриальная страна, основу экономики которой составляет сельское хозяйство. Второе место в национальном доходе занимает туризм, третье — легкая промышленность, в основном текстильная. По экспорту оливок и оливкового масла Тунис занимает четвертое место в мире. В стране насчитывается более 50 млн оливковых деревьев. Тунис обеспечивает до 10% мирового производства оливкового масла, но прочей сельскохозяйственной продукции Тунис производит недостаточно и вынужден ее импортировать. Крупные месторождения фосфоритов разрабатывают государственные компании. Добыча нефти составляет 5 млн тонн, это обеспечивает внутренние потребности страны и дает до 40% экспортной выручки.

В 2015 году был заложен амбициозный план развития: достигнуть пятипроцентного годового роста, ориентируясь на инвестиции и торговлю. В настоящее время рост составляет один процент, но есть повод для оптимизма. Международный валютный фонд одобрил заем для Туниса в размере 2,9 миллиарда долларов, связанный с заложенными в плане рыночными реформами, в том числе сокращением государственного сектора и развитием частного предпринимательства. Всемирный банк, ЕС и США вместе пообещали выделить еще шесть миллиардов долларов в займах и гарантиях займов.

Одним из главных вызовов экономическим реформам после революции является неспособность Туниса создать долговременное правительство. В то же время Тунис прошел через тяжелый переходный период гораздо легче, чем другие арабские страны. Ни выборы, ни два громких политических убийства, ни последующее противостояние между сторонниками светскости и исламистами в 2013 году не привели к кровопролитию и волнам насилия, подобным тем, что захлестнули Йемен, Ливию и Сирию. Военные не захватили власть, а исламистская партия "Ан-Нахда", которая на первых парламентских выборах набрала большинство голосов, затем пошла на уступки другим партиям, а впоследствии вообще отказалась от политического ислама и объявила о своем новом кредо — светская политика с религиозными корнями. Ключом к этому балансированию политических весов стало коалиционное правительство. Действующий президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси — технократ и основатель светской партии Nidaa Tounes. В мае Эс-Себси выступил на 10-м ежегодном съезде своего главного политического соперника, партии "Ан-Нахда" (Партии возрождения). Это стало поворотным моментом для политической жизни страны. Economist объявил Тунис единственной ближневосточной демократией.

Проблема терроризма сейчас одна из главнейших в стране. Тунисские члены группировки "Исламское государство" убили почти 60 туристов в 2015 году. Отдыхающие с тех пор избегают Туниса. Чтобы залечить раны, власти удвоили меры безопасности. Полиция присутствует повсюду в столице Тунисе. Строятся новые заграждения на границе с Ливией, ставшей обучающим лагерем для тунисских экстремистов. Президент Эс-Себси говорит, что на противодействие терроризму ежегодно уходит около четырех миллиардов долларов, что составляет восемь процентов от ВВП страны.

После двух масштабных терактов весной и летом 2015 года Тунис получил статус основного союзника США вне НАТО, а американская помощь на поддержание безопасности была увеличена до 100 миллионов долларов в 2016 году. Сегодня Тунис получает беспрецедентный доступ к разведданным, которыми располагают в США, а также к новейшему оружию — вертолетам "Апачи", беспилотникам и так далее.

Борьба с терроризмом — это обоюдоострый меч для тунисской демократии, потому что средства, предназначенные на образование, улучшение инфраструктуры, развитие периферии и создание рабочих мест для молодых людей, уходят на борьбу с террором. Реформы откладываются, а свобода слова ограничивается. Таким образом, весь положительный эффект от революции сводится на нет из-за постоянной террористической угрозы.

ПЕРУ

Страна инков не отличается какими-то феноменальными экономическими или социальными показателями, однако во всех рейтингах является твердым середняком и стоит выше Украины. Седьмой десяток – любимое место Перу в большинстве индексов.

Перу – аграрная страна с развитой горнодобывающей и развивающейся обрабатывающей промышленностью. Добыча полезных ископаемых — одна из важнейших отраслей экономики. Анды богаты цветными металлами и золотом, а в районах, граничащих с Колумбией, в изобилии есть серебро. В 1991 г. правительство страны приняло ряд новых правил и налогов, упростивших получение необходимых лицензий и дающих определенные преимущества компаниям, занимающимся крупномасштабной добычей полезных ископаемых. После этого объемы горнодобывающей деятельности Перу начали стремительно расти. В настоящее время экспорт полезных ископаемых — ключевой сектор экономики страны (примерно половина вывозимых товаров приходится на полезные ископаемые). Перу занимает шестое место по производству золота в мире (первое в Латинской Америке), третье по производству меди и находится среди пяти крупнейших производителей свинца и цинка.

Добычей полезных ископаемых в Перу приблизительно на 75% владеют иностранные компании (Barrick Gold, Anglo American, Sandvik, Caterpillar и другие). Большие инвестиции из-за границы объясняются открытостью перуанской рыночной экономики, правительственными гарантиями, свободным обращением финансов, свободным возвращением капитала и прибылей из Перу в страну инвестора, а также равным отношением к внутренним и внешним компаниям. Правительство страны продолжает сокращать дотации и тарифы, либерализирует правила иностранного инвестирования, упрощает налоговый кодекс, а также оно установило систему уступок в сфере строительства и управления соответствующей инфраструктурой.

Источник: 112.ua