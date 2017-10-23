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Голливуд содрогается от секс-скандалов: женщины «сдали» еще одного мэтра
Голливудского кинорежиссера, продюсера и оскароносного сценариста Джеймса Тобака обвинили в сексуальных домогательствах к 38 женщинам. Об этом пишет издание Los Angeles Times, передает УНИАН.
Многие женщины утверждали, что Тобак подходил к ним на улице и обещал им, что они будут играть в кино. Следующая встреча заканчивалась домогательствами. 31 женщина рассказала о домогательствах со стороны Тобака под запись, есть те, кто согласился рассказать о пережитом только на условиях анонимности.
Актриса, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что в 2000 году пришла в номер Тобака в отеле в Лос-Анджелесе, как она думала, на прослушивание. Тобак якобы сказал ей, что чувствует связь с ней, но она должна снять свою одежду, чтобы показать сексуальную уверенность для ее роли.
72-летний Джеймс Тобэк выступал в качестве режиссера, сценариста или продюсера в более десяти фильмов, среди которых "Черное и белое" (1999 год) с Робертом Дауни - младшим и Клаудией Шиффер, а также "На виду" (1983 год) с Настасьей Кински. В 1992 году за сценарий к гангстерскому байопику "Багси" номинировался на премию "Оскар".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, кино, Голливуд, скандал, актриса
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