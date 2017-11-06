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Луны скоро не будет: ученые анонсировали страшный взрыв
Группа астрономов заявила о том, что спутник Земли может взорваться в самое ближайшее время, и это приведет к гибели человечества. Как информирует replyua.net, ученые отмечают, что они с точностью спрогнозировали взрыв Луны.
По словам специалистов, спутник замедляет вращение нашей планеты, но в ином случае она начнет вращаться быстрее и это приведёт к интенсивной потере атмосферы. Ученые не исключают, что в будущем Луна будет оказывать негативное воздействие на Землю, что в дальнейшем приведет к необратимым изменениям. Луна может стабилизировать наклон земной оси, благодаря чему на планете меняются времена года, и сейчас смена времен года идет стабильно, но в случае взрыва естественного спутника планеты, наклон оси изменится, что и спровоцирует глобальные катаклизмы, в результате которых человечество погибнет.
Напомним, что ранее ученые заявили о более стремительных темпах таяния ледников Антарктики. По их словам, этот процесс уже ускорился в два-три раза, и он может спровоцировать быстрое поднятие уровня воды в Мировом океане.
Теги: Донбасс, взрыв, Луна
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