Луны скоро не будет: ученые анонсировали страшный взрыв

06.11.2017 12:42

Группа астрономов заявила о том, что спутник Земли может взорваться в самое ближайшее время, и это приведет к гибели человечества. Как информирует replyua.net, ученые отмечают, что они с точностью спрогнозировали взрыв Луны.

По словам специалистов, спутник замедляет вращение нашей планеты, но в ином случае она начнет вращаться быстрее и это приведёт к интенсивной потере атмосферы. Ученые не исключают, что в будущем Луна будет оказывать негативное воздействие на Землю, что в дальнейшем приведет к необратимым изменениям. Луна может стабилизировать наклон земной оси, благодаря чему на планете меняются времена года, и сейчас смена времен года идет стабильно, но в случае взрыва естественного спутника планеты, наклон оси изменится, что и спровоцирует глобальные катаклизмы, в результате которых человечество погибнет.

Напомним, что ранее ученые заявили о более стремительных темпах таяния ледников Антарктики. По их словам, этот процесс уже ускорился в два-три раза, и он может спровоцировать быстрое поднятие уровня воды в Мировом океане.