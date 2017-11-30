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Может начаться новая мировая война
Генерал Денис Мерсье, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации, заявил, что согласно отчету аналитиков блока, в настоящее время появился риск возникновения большой межгосударственной войны. Об этом сообщает 112 с ссылкой на "Голос Америки".
"Растущая военная мощь Китая и России будет бросать вызовы для трансатлантического альянса в ближайшие годы, а меры НАТО, направленные на усиление своих возможностей, могут привести к новой гонке вооружений вроде "холодной войны". Мы видим значительное увеличение риска возникновения большого межгосударственного конфликта", - отметил военный аналитик.
Упоминаемый Мерсье доклад – документ, который издается каждые четыре года, и который называет 20 глобальных тенденций, которые могут повлиять на НАТО до конца 2035 года - от искусственного интеллекта и ускорение развития технологий к изменению климата и растущего неравенства.
В отчете указывается, что расходы на оборону начали расти после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году, а прогнозы предусматривают дальнейшее увеличение до 2045 года.
При этом авторы доклада предупреждают, что увеличение расходов "может создать политику безопасности дилемму и начать гонку вооружений, как это было во время "холодной войны".
Кроме того, Мерсье заявил, что в НАТО уже работают над расширением своих возможностей в сфере обеспечения киберзащиты в каждой оружейной системе и в Сети в целом.
Ранее сообщалось о том, что в Эстонии начались учения блока НАТО под названием Cyber Coalition.
Теги: Донбасс, война, мир, риск
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