В роддоме Таиланда младенцев одели в костюмы собачек

01.01.2018 19:00

В Таиланде в одном из роддомов Бангкока врачи устроили флешмоб.

Так, врачи для всех младенцев, которые родились за несколько дней до Нового года, связали маленькие костюмы собачек. Также, они подготовили и шапочки для детей — розовые и голубые, в зависимости от пола.

Отмечается, что прямо в палате младенцам устроили первую в их жизни фотосессию. Фотографии врачи планируют подарить родителям на Новый год.

Источник: https://donpress.com