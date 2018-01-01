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В роддоме Таиланда младенцев одели в костюмы собачек

01.01.2018 19:00
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В роддоме Таиланда младенцев одели в костюмы собачек

В Таиланде в одном из роддомов Бангкока врачи устроили флешмоб.

Так, врачи для всех младенцев, которые родились за несколько дней до Нового года, связали маленькие костюмы собачек. Также, они подготовили и шапочки для детей — розовые и голубые, в зависимости от пола.

Отмечается, что прямо в палате младенцам устроили первую в их жизни фотосессию. Фотографии врачи планируют подарить родителям на Новый год.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Таиланд, собака, костюм, младенец
 
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