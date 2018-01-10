В США из-за аномальных морозов обледенели крокодилы (ВИДЕО)

10.01.2018 09:30

В водоеме парка Шаллотт Ривер Суомп (Северная Каролина, США) аллигаторы вмерзли в лед в результате аномального похолодания, сообщает Апостроф.

Отмечается, что аллигаторы оставили носы на поверхности водоема, который замерз, что позволяет им поддерживать дыхание. Также подчеркивается, что рептилии живы – это своеобразный защитный механизм аллигаторов, который помогает им выжить в условиях понижения температуры.

О погибших рептилиях в результате резкого похолодания не сообщается.