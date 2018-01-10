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В США из-за аномальных морозов обледенели крокодилы (ВИДЕО)

10.01.2018 09:30
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В США из-за аномальных морозов обледенели крокодилы (ВИДЕО)

В водоеме парка Шаллотт Ривер Суомп (Северная Каролина, США) аллигаторы вмерзли в лед в результате аномального похолодания, сообщает Апостроф.
Отмечается, что аллигаторы оставили носы на поверхности водоема, который замерз, что позволяет им поддерживать дыхание. Также подчеркивается, что рептилии живы – это своеобразный защитный механизм аллигаторов, который помогает им выжить в условиях понижения температуры.
О погибших рептилиях в результате резкого похолодания не сообщается.



Теги: США, лед, мороз, аллигатор
 
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