В Австрии на сломавшемся подъемнике застряли более 100 горнолыжников

30.01.2018 13:00

В Австрии на горнолыжном курорте Крайшберг сломался подъемник, в результате чего на нем застряли более 100 любителей зимнего отдыха, сообщает Укринформ.

"Австрийские полицейские говорят, что более 100 лыжников застряли на сломавшемся подъемнике в центральной Австрии, их спасают вертолетами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подъемник перестал работать по техническим причинам.