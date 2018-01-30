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В Австрии на сломавшемся подъемнике застряли более 100 горнолыжников

30.01.2018 13:00
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В Австрии на сломавшемся подъемнике застряли более 100 горнолыжников

В Австрии на горнолыжном курорте Крайшберг сломался подъемник, в результате чего на нем застряли более 100 любителей зимнего отдыха, сообщает Укринформ.
"Австрийские полицейские говорят, что более 100 лыжников застряли на сломавшемся подъемнике в центральной Австрии, их спасают вертолетами", - говорится в сообщении.
Как отмечается, подъемник перестал работать по техническим причинам.



Теги: Австрия, турист, эвакуация, курорт
 
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