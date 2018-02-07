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Война в Сирии: россиян обстреляли из минометов

07.02.2018 08:48
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Война в Сирии: россиян обстреляли из минометов

В Сирии из минометов обстреляли Российское торговое представительство

Обстрел произошел в Дамаске, сообщает МИД РФ.

“Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни”, – сказано в сообщении.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет. Здание серьезно повреждено. В него попала 120-миллиметровая мина.

Напомним, не менее 25 человек погибли в результате авиаудара по району Восточная Гута в Сирии. Журналисты сообщают, что авиаудар нанесли правительственные войска президента Башара Асада при поддержке российских военных. Количество погибших уточняется.

Отметим, район Восточная Гута территориально находится возле столицы – Дамаска. Он подконтрольный повстанцам и с 2013 года в осаде правительственных войск.

Источник: Politeka



Теги: Россия, Донбасс, война, Сирия, обстрел, минометы
 
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