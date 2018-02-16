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Основатель "ВКонтакте" стал долларовым миллиардером

16.02.2018 12:30
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Основатель "ВКонтакте" стал долларовым миллиардером

Создателя социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова признали долларовым миллиардером. По предварительным оценкам, его состояние составляет не менее 1,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает российская редакция журнала Forbes, передает Обозреватель.
"По самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более миллиарда долларов, а его создатель Павел Дуров – долларовый миллиардер. И возможности роста еще не исчерпаны", – говорится в публикации.
Состояние Дурова было переоценено в связи с ростом аудитории Telegram, а также предстоящему выходу проекта на ICO (Дуров пока официально это не подтверждает).
Напомним, что в 2016 году Forbes впервые включил Дурова в список богатейших бизнесменов России, оценив его состояние в 600 миллионов долларов, а в 2017 году издание оценило состояние Дурова в 950 миллионов долларов.



Теги: Forbes, миллиардер, Павел Дуров
 
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