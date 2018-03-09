Ленивый пес-лыжник устроил хозяину забастовку: забавное видео

09.03.2018 12:15

Пес по имени Уарро и норвежец Свен Эрик Мо стали звездами интернета

В социальной сети Facebook набирает популярность видео с ленивым собакой, которого влечет за собой хозяин на лыжах. Видео опубликовал пользователь Svein Erik Moe.

Пес по имени Уарро и норвежец Свен Эрик Мо стали звездами интернета, благодаря этому видео, которое посмотрели более 100 тыс. пользователей. Всем очень понравился песик, который ни в какую не собирается следовать за своим хозяином, пишет Fishki.net.

На видео видно, как пес породы хаски по имени Уарро ни в какую не хочет следовать за своим хозяином, а просто улегся на спину и катится следом, периодически подергивая лапками. Хозяин подписал этот пост в Facebook: "А вы узнаете этот стиль?".

После этого сотни пользователей прокомментировали видео, и были в восторге.

Источник: https://www.segodnya.ua



