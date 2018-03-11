- Брэд Питт ошарашил поклонниц22:00
- В Иране упал самолет, на борту которого было около 20 человек21:18
- Пять стран Европы подписали письмо против строительства "Северного потока – 2"20:31
- Угорщина оголосила про “відкриття” на Закарпатті, назріває новий скандал20:15
- Польша намерена построить двухметровый забор на границе с Россией19:55
- Нападение на турецкую мечеть в Берлине: неизвестные устроили пожар17:57
- Российские пограничники требуют заменять номера "ДНР/ЛНР" на машинах на украинские, - ГПСУ17:40
- В Китае занялись разработкой связи 6G17:20
- Политолог рассказал, что означает для Украины студенческий статус «аспиранта» в НАТО16:30
- Собчак ответила на слова Климкина о "политической шизофрении"15:50
Брэд Питт ошарашил поклонниц
Голливудский актер Брэд Питт решил отказаться от секса на год после расставания с Анджелиной Джоли.
Мечта миллионов женщин решил сосредоточиться на ежедневной работе над телом, тренировках и медитации, чтобы пережить развод, пишет The Sun.
Как утверждает источник издания, 54-летний актер стал правильно питаться и бросил пить.
"Он был в отношениях почти всю взрослую жизнь. Теперь в одиночестве он делает то, чего раньше делать не мог", - отметил собеседник.
Как писал "Обозреватель", роман между Джоли и Питтом начался в 2004 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". В то время актер был женат на Дженнифер Энистон. В сентябре 2016 года Джоли и Питт расстались. Во время отношений у них родилось три ребенка, еще троих они усыновили.
Поводом для расставания звездной пары якобы стала ссора на частном самолете, во время которой пьяный Питт ударил одного из детей.
Источник: https://www.obozrevatel.com
Теги: Донбасс, актер, Брэд Питт
- Заработная плата в феврале: шелест купюр тише прошлогоднего
- На Донетчине почти на четверть возросли поступления от уплаты ресурсных и рентных платежей
- Метзаводам помогут внутренний рынок и… пыль
- Поляки в Донецке интересовались ходом подготовки к Евро-2012
- Донецкий губернатор рассказал о пользе экономических саммитов
- Близнюк: Средний класс – это основа государства
- День в АТО: один украинский военный погиб, еще два – получили ранения21:48
- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО19:40
- Жители ОРДО пожаловались на серьезную проблему в «республике»18:50
- Российские пограничники требуют заменять номера "ДНР/ЛНР" на машинах на украинские, - ГПСУ17:40
- «Зачистка» идейных идет по плану: Гиркин сообщил о гибели своего соратника17:03
- Басурин обвинил «украинских диверсантов» в похищении боевика «ДНР»16:10
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме15:35
- В Донецке на рынке Маяк продавцов «щимят» за продажу стартовых пакетов Vodafone14:50
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки14:30
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Брэд Питт ошарашил поклонниц22:00
- День в АТО: один украинский военный погиб, еще два – получили ранения21:48
- Прикрутить придется всем: Гройсман потряс “газовым” заявлением, украинцы в гневе21:31
- В Иране упал самолет, на борту которого было около 20 человек21:18
- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата20:47
- Пять стран Европы подписали письмо против строительства "Северного потока – 2"20:31
- Угорщина оголосила про “відкриття” на Закарпатті, назріває новий скандал20:15
- Польша намерена построить двухметровый забор на границе с Россией19:55
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список15:07
- Как выйти из праздников: рецепт правильного опохмела12:38
- Назван вид алкоголя, помогающий похудеть09:45
- Привычки, которые заставляют вас стареть на глазах09:06
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать